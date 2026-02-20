ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で今季限りで引退を表明している坂本花織（シスメックス）が銀メダル、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得し、日本勢がダブル表彰台の快挙を達成した。熱戦から一夜明け、坂本と中井が２０日、ミラノ市内で会見に臨んだ。

坂本は「昨日は一睡もできなくて、帰るのが遅くなったりして、今日の朝まで時間がたつのは早かったです。帰ってからはりくりゅう（三浦、木原）と、トレーナーさんと打ち上げしました」と“寝不足”であることを明かした。演技については「昨日のフリーで自分の納得がいく演技ができなかったのが、本当に悔しくて。この五輪で最後一発決めたかったというのが、正直あったので。最後にいろんな方に最高の姿をお見せできなかったのは悔やまれるけど、ここまで頑張ってきたことがこの銀メダルという結果につながったので、それはしっかり受け止めようというのが一夜明けて感じたことです」と心境を語った。

今大会を２文字で表すと「団体戦も個人戦も含めてこの大会は“充実”でした。今大会目標にしていた団体、個人ともに銀メダル以上を達成できたし、団体戦は今までにないぐらいすごく楽しかったし、みんながこの五輪の場を楽しんで滑っているのをこの目で見ることができて、自分も力になった。個人戦に向けて励みになって、日々本当にこんなに充実していることってめったにないなと思ったので」と笑顔を見せた。