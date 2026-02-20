À¾»³Íº²ð¡¢Í¥¾¡¤Ø¡Ö³Ú¤·¤à¡×¡¡22Æü¤ËÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó
¡¡22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡ÊÂçºåÉÜÄ£Á°¡½Âçºå¾ë¸ø±à¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃË»ÒÍÎÏÁª¼ê¤¬20Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢2022Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ÎÀ¾»³Íº²ð¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£2»þ´Ö4Ê¬55ÉÃ¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×½Ð¾ì¸¢¤¬·ü¤«¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¡£24Ç¯Âç²ñ¤ò½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÀ©¤·¤¿Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£MGC¡ÊÀÚÉä¡Ë³ÍÆÀ¤ÏºÇÄã¸Â¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡³¤³°Àª¤ÏÁ°²óÇÆ¼Ô¤Î¥¤¥Õ¥Ë¥ê¥°¡¦¥¢¥À¥ó¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£