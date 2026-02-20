ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた高官級協議で、ウクライナがロシア側代表団を率いるウラジーミル・メジンスキー大統領補佐官へのいらだちを募らせている。

プーチン露大統領と近く過激な愛国主義的思想を持つ「歴史家」として知られるメジンスキー氏は、侵略を正当化する主張を展開している模様だ。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１９日、Ｘ（旧ツイッター）に「歴史のくだらない話は不要だ。単なる時間稼ぎだ」と投稿し、不満を表明した。名指しはしなかったが、１７、１８両日開催された米露、ウクライナの３者協議で、メジンスキー氏が歴史的経緯をめぐり長広舌を振るったことを示唆した。

下院議員や文化相を歴任したメジンスキー氏の著書や論文を巡っては、事実誤認があるなどとして露国内でも批判がある。２２年の侵略開始直後の停戦協議や、昨年５〜７月の和平協議でも露側代表団を率いた。

今年１月に始まった３者協議は２回目まで安全保障を巡る議論が中心で、露代表団は軍参謀本部幹部がトップを務めた。メジンスキー氏が復帰し、ウクライナ側は「偽りの歴史講義」（外相）が繰り返されると警戒していた。