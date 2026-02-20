参加費5000円で6000円以上の買物券が必ずもらえる！有明ガーデンで福引きキャンペーン開催《2月21日から》

東京都江東区の複合商業施設「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」では、2026年2月21日から3月1日までの土日祝日限定で、「生活応援！300本引き（福引き）」が開催されます。

最大5万円の買物券が当たる！

日々の暮らしに寄り添う取り組みとして行われる「生活応援！300本引き（福引き）」。

参加費5000円で6000円以上の「住友不動産 ショッピングシティ お買物・お食事券」が必ずもらえる、お得な抽選会です。

賞品は、1等5万円分、2等2万円分、3等1万円分、4等8000円分、5等6000円分の買物券。

開催日時は、2月21日から23日、28日、3月1日の各日11時から14時までです。

各日300本限定。1人1日1回限り。

開催場所はモール2F Gエスカレーター下。

買物券の有効期限は、26年3月31日までです。

参加にはWEB整理券の取得が必要で、開催日の前日19時から配布を開始します。

指定時間になったら、受付で参加費5000円（現金のみ）を支払ってください。

先着数に達し次第終了です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）