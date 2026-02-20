「ハンズ銀座店」がリニューアルオープン！5％OFFクーポン配布やリニューアルイベントも実施中。
2026年2月20日、銀座の商業施設「マロニエゲート銀座1」の5F〜9Fフロアに「ハンズ銀座店」がリニューアルオープンしました。
買い物すると5％OFFクーポンもらえる
リニューアルオープンを記念して、2月20日から3月1日までの期間中、ハンズ銀座店で買い物した人に5％OFFクーポンを配布します（一部商品を除く）。
利用期間は3月2日から31日まで。1回購入金額の合計が1000円以上で1枚利用できます。レシートの合算は不可、他の割引やクーポン・優待との併用はできません。
そのほかにも、お得なキャンペーンが用意されているのでチェックしてみてくださいね。
ここからは、リニューアルオープン後の見どころを紹介。
・6F ステーショナリーコーナー
色やモチーフを組み合わせてデコレーションを楽しめるシールやテープ、スタンプが約3000種類！ ノートや手帳、ペンケースやスマホまわりも、自分らしさを形にできるアイテムが揃っています。
・7F バラエティコーナー
大人気のミニチュアフィギュアやぬいぐるみ、キャラクターグッズなど約1300アイテムが勢揃い。ギフトにはもちろん、自分用にもぴったりです。
毎日をさらに楽しくしてくれる商品たちが集まりました。
さらに、韓国発のキャラクターブランド「ブランチブラザー」の日本初のインショップもオープン。先行販売やハンズ銀座店限定商品などを含めて約360アイテムと、豊富な品揃えで展開中です。
・9F スーツケースコーナー
リニューアルに伴い、スーツケースコーナーが増設されました。取り扱いは約250種類。中でも人気のLOJELは充実のラインアップで展開しています。
そのほかにも、ハンズでは初めて展開する新ブランドも登場していて、お気に入りのスーツケースが見つかりそうです。
また、リニューアルイベントも実施中。
6Fステーショナリーコーナーでは、5月頃までリニューアルイベントを実施中です。
国内外のイラストレーターが描く、華やかで繊細なデザインのマスキングテープやステッカーがずらり。鮮やかな花々、動物、可愛らしいキャラクター、ロマンチックな世界観が表現されたアイテム約250種類が揃っています。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部