2026年2月18日、ヒカルがプロデュースしているブランド「ReZARD」のYouTubeチャンネルが動画を更新。ヒカルに採用された元日向坂46・高瀬愛奈に密着する様子を公開した。

高瀬愛奈ことまなふぃは、ヒカルのチャンネルで「ReZARD」の運営会社に広報担当として入社したことを報告。今回は入社して2か月が経ったまなふぃに密着していくようだ。出社して、まずは自分の席を紹介。席はブランドを手がける株式会社サムライパートナーズ代表の入江巨之氏からも見える位置のようで、「いつも見られてます」と語った。

そしてさっそく自身のPCを取り出し、仕事を開始。PC作業については「だいぶ慣れてきました」と語った。この日は定例会議やYouTube撮影、PC作業など盛りだくさんのスケジュール。会社員らしい業務を行いつつ、タレントに近い仕事もしているようだ。

午後は広報の仕事のひとつとして、自社製品を作っている『山田製薬』を訪れ、成分や製造過程を学ぶ姿を見せた。最後にまなふぃは自身の環境について「ありがたい」「考えられないような生活」と語り、成長を実感していることを伝えた。

今回の動画に視聴者からは「ステキ」「癒されるぅ」「素晴らしい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）