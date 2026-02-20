日経225先物：20日19時＝90円高、5万6930円
20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の5万6930円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6825.7円に対しては104.30円高。出来高は1834枚となっている。
TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56930 +90 1834
日経225mini 56930 +85 32305
TOPIX先物 3811.5 +7 2134
JPX日経400先物 34495 +95 173
グロース指数先物 734 +5 354
東証REIT指数先物 売買不成立
