　20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の5万6930円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6825.7円に対しては104.30円高。出来高は1834枚となっている。

　TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.02ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56930　　　　　 +90　　　　1834
日経225mini 　　　　　　 56930　　　　　 +85　　　 32305
TOPIX先物 　　　　　　　3811.5　　　　　　+7　　　　2134
JPX日経400先物　　　　　 34495　　　　　 +95　　　　 173
グロース指数先物　　　　　 734　　　　　　+5　　　　 354
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース