朝は変わらず冷え込むも 日中は絶好のお出かけ日和に、服装で調整を【これからの天気(2月20日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
21日(土)は、絶好のお出かけ日和になりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、上・中・下越の広い範囲に低温注意報が発表されています。
◆2月21日(土)天気
・上越地方
カラっとした晴れの天気になるでしょう。
朝は氷点下の冷え込みになりますが、日中は日差しが暖かく感じられそうです。
・中越地方
朝から日差しが降り注ぐでしょう。
最低気温は-4℃前後、最高気温は11℃前後の予想です。
日中は各地で雪解けが進むため、ナダレなどに十分な注意が必要です。
・長岡市と三条市周辺
雲ひとつない青空が広がるでしょう。
朝晩は厚手の上着が必要になりますが、日中は今日より気温が上がってポカポカ陽気になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
一日を通してよく晴れるでしょう。
空気が乾燥しますので、火の取り扱いには十分な注意が必要です。
最高気温は12℃前後で、4月上旬並みの暖かさになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
安定した空模様で、たっぷりの日差しが届くでしょう。
最低気温は-4℃前後の予想ですが、最高気温は12℃前後まで上がり今日より5℃くらい高くなりそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、下越と佐渡で1mの予想です。
◆週間予報
22日(日)も晴れて季節を大幅に先取りした暖かさになるでしょう。
23日(月)は午前を中心に雨が降り、風が強まるところもありそうです。
24日(火)以降は変わりやすい天気で、冷たい雨の降る日もあるでしょう。
◆21日(土)の北信越の天気
周辺各地もよく晴れる見込みです。
最高気温は15℃くらいまで上がるところが多く、サクラが咲くころの暖かさになるでしょう。
土日は各地で気温が上がりそうです。雪が残る地域ではナダレや落雪に十分注意をしてください。
