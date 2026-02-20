これからの気象情報です。

21日(土)は、絶好のお出かけ日和になりそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域に乾燥注意報、上・中・下越の広い範囲に低温注意報が発表されています。



◆2月21日(土)天気

・上越地方

カラっとした晴れの天気になるでしょう。

朝は氷点下の冷え込みになりますが、日中は日差しが暖かく感じられそうです。



・中越地方

朝から日差しが降り注ぐでしょう。

最低気温は-4℃前後、最高気温は11℃前後の予想です。

日中は各地で雪解けが進むため、ナダレなどに十分な注意が必要です。



・長岡市と三条市周辺

雲ひとつない青空が広がるでしょう。

朝晩は厚手の上着が必要になりますが、日中は今日より気温が上がってポカポカ陽気になりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

一日を通してよく晴れるでしょう。

空気が乾燥しますので、火の取り扱いには十分な注意が必要です。

最高気温は12℃前後で、4月上旬並みの暖かさになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

安定した空模様で、たっぷりの日差しが届くでしょう。

最低気温は-4℃前後の予想ですが、最高気温は12℃前後まで上がり今日より5℃くらい高くなりそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、下越と佐渡で1mの予想です。



◆週間予報

22日(日)も晴れて季節を大幅に先取りした暖かさになるでしょう。

23日(月)は午前を中心に雨が降り、風が強まるところもありそうです。

24日(火)以降は変わりやすい天気で、冷たい雨の降る日もあるでしょう。



◆21日(土)の北信越の天気

周辺各地もよく晴れる見込みです。

最高気温は15℃くらいまで上がるところが多く、サクラが咲くころの暖かさになるでしょう。



土日は各地で気温が上がりそうです。雪が残る地域ではナダレや落雪に十分注意をしてください。