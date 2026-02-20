熊本市の助成も活用した「プレミアム付き商品券」が各地で企画されるなか、アミュプラザくまもと でも販売が始まりました。

＜写真を見る＞50％上乗せの商品券 買えた人、買えなかった人

ただ、予想を超える反響で・・・様々な声が聞こえてきました。

今日（20日）午前８時すぎ、アミュプラザくまもとの駐車場に長い列ができました。

「プレミアム付き商品券」を購入しようと並ぶ人たちです。

アミュプラザでは熊本市の助成に加え、運営するJR熊本シティが自己負担で10%上乗せして、1万5000円分のチケットを1万円で買うことができます。

そして・・・

当初予定していた「午前9時の整理券配布」を前に予定枚数2000セット分を超える人数に達しました。

JR熊本シティ長井信市朗さん「1番最初に並んだ方は午前3時くらいにいらっしゃっていた。朝6時くらいの時点で300人くらい。こんなに早い時間にこれだけのお客さまがお越しになる想定は正直できていなかった」

「前にお進みください」

「お待たせいたしました」

「3セットですね・・・」

午前10時に販売が開始されると、多くの人が上限数の「3セット」を購入。

この場合、プレミアム額（付加された額）は合わせて1万5000円です。

購入した人へのインタビュー

「並んだのが朝６時くらいです」

――どんなふうに使いますか？

「洋服ですかね」

「買えてよかったです」

「大きいです。生活の足しになります」

「家族で食事に来ようと思って」

「やっぱりお米とか食品の値段が上がったと思う」

アミュプラザくまもとでは、明日（土）も午前9時から整理券を配布する予定です。

一方で、購入できなかった人は

購入できなかった人へのインタビュー

「私は午前7時過ぎに来たんですけと」

――7時から並んで購入できた？

「できなかった。初めての経験だったので・・・」

「世の中には身体が弱い人時間がない人動けない人もいるじゃないですか。不公平でしょう？税金が絡んでいるんだから」

「とんでもなかった」

＜アミュプラザくまもと「プレミアムショッピングチケット」＞

1万5000円分のチケットを１万円で販売

→熊本市の助成40％＋JR熊本シティ自己負担10%

※チケットの有効期限は今年5月31日



＜今後の販売予定＞各日2000セット

・あす2月21日（土）

・4月3日（金）4日（土）5日（日）

※午前9時から「整理券を配布」午前10時から「販売」