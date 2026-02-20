2月19日、ギャル曽根が自身のInstagramを更新。条件つきの“すっぴんショット”に反響が集まっている。

「目元に“すっぴん”というシールを貼った状態で、笑顔の素顔を披露したのです。大胆すぎず、かといって隠しすぎない絶妙な見せ方でした」（芸能記者）

コメント欄には、

《すっぴんも可愛い》

《ギャル曽根さん スッピンでも絶対可愛い》

と、称賛の声が続々と寄せられている。

「この日のギャル曽根さんは、ある芸人との2ショットを公開しました。吉本興業所属の、いけや賢二さんです。料理が得意でレシピ本も出版しており、ギャル曽根さんは《料理のプロいけやさん監修のめちゃくちゃ美味しそうな白だしを頂いてしまった》と、彼が監修を務めた白だしをもらったことを紹介。すっぴんだったのは、おそらく楽屋だったからでしょう」（同前）

この“すっぴんショット”について、芸能プロ関係者はこう語る。

「今回の写真を見ると、目元は隠れているものの、口元やフェイスラインはすっきりしていて、肌のハリもある。40歳で一男二女の母とは思えないほど、シワやくすみも目立たず、ナチュラルな若々しさがあります。大食いキャラのイメージとは裏腹に、美容意識も高いのでしょう」

そんなギャル曽根のすっぴんには、数々の“伝説”が……。

「2024年、『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』（TBS系）に出演した際のエピソードです。ロケ先のハワイで、飛行機内で化粧を落として入国しようとしたところ、パスポート写真がフルメイクだったため別室に連行されてしまったそう。

薬物所持まで疑われたそうで、『あれ、私もうここで人生終わったのかも』『逮捕される？ヤバい、どうしようって』と当時の心境を明かしていました。その場で約3時間かけて化粧をし直し、ようやく入国できたといいます」（前出・芸能プロ関係者）

海外で拘束されるほど、メイク後との違いがある彼女のすっぴん。どんな素顔かいよいよ気になってくるが、じつは多くの芸人も目撃している。

「笑福亭鶴瓶さんからは『すっぴんの目は、笑ったときの自分と同じぐらい』とイジられたほか、有吉弘行さんからも『メイクルームに曽根ちゃんがすっぴんで入ってくると、みんな固まる』と暴露されています。

昨年3月放送の『有田哲平とコスられない街』（TBS系）でも、くりぃむしちゅー有田哲平さんから、テレビ局のメイク室で隣に座った馴れ馴れしい人をギャル曽根と気づかず、ちらちら見ているうちに、“いつもの彼女が完成”。慌てて『あ！おはようございます』とあいさつしたと話していました。

ただ、彼女は“すっぴんが衝撃的”というより“メイク後が別人級”なのではないでしょうか。そこで毎回、周囲が見間違えるほどのギャップが生まれるのかもしれません」

スタンプなしの“完全版すっぴん”が披露される日は訪れるのか。