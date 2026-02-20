ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで21日に行われるエキシビションの女子シングル出演メンバーを海外メディア「Anything GOEs」公式Xが20日、報じた。日本勢から今大会銀・坂本花織、銅・中井亜美のメダリスト2人が出演。今季限りで引退する坂本はこれが五輪ラストダンスとなる。金メダルのアリサ・リウ（ロシア）が出演するほか、個人の中立選手（AIN）として出場したアデリア・ペトロシアン（AIN）も名を連ねた。

国際スケート連盟は前日19日に男子シングル、ペア、アイスダンスを先行発表しており、全メンバーが出そろった。

日本からはペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組、男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真、銅メダルを獲得した佐藤駿が決定。ここに坂本と中井が加わり、5組6人の日本勢が出演する。

団体金メダルを獲得し、男子シングルは8位に終わったイリア・マリニン（米国）も名前を連ねた。

男子シングルのミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）、ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン（フランス）の今大会金メダリストも出演する。

さらに特別ゲストとして地元イタリアのスター、2014年ソチ五輪女子シングル銅メダリストのカロリーナ・コストナーさんも登場する。



（THE ANSWER編集部）