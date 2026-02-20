いつでも一緒にいたい3匹の子猫。子猫の時は一緒にハンモックで眠っていた子猫たちですが、大きくなるにつれて、ハンモックで一緒に眠るのは少しキツそうになってきて…？寝心地を優先するよりも、みんなと一緒にいたい気持ちが勝ってしまう猫ちゃんたちの光景が素敵だと、1万再生を突破することに。投稿には、「ぎゅうぎゅうでも楽しそう」「ハンモックが小さくなったのは成長の証♪」とコメントが寄せられています。

【動画：ハンモックで一緒にくつろぐ『３匹の子猫』→余裕で入れていたのが……大きくなった『現在の様子』】

ハンモックで仲良く眠る3匹の子猫

仲良しな兄妹猫ちゃんたちの姿が絶賛されているのは、Instagramアカウント『執事とニャン様兄妹』に投稿された、ある日の光景。キジトラ猫の珊瑚ちゃんと、茶トラ猫の蒼空くんと碧海くんは、いつでも一緒に過ごす仲良し3兄妹。この日も、3匹は一緒にハンモックの中でくつろいでいたといいます。

まだ小さな子猫の珊瑚ちゃんたちは、みんなでハンモックに入って、のびのびと過ごしていたとのこと。折り重なりながらくっついている3匹の光景に、ほっこりしてしまいます。

大きくなっても、眠る時は3匹一緒♪

そうしてすくすくと育ち、体も大きくなってきた3兄妹。見た目は大人になってきた猫ちゃんたちですが、兄妹のことが大好きなのは変わらないご様子。そのため、誰かがハンモックの中に入ると、ほかの2匹も一緒にハンモックへやってくるのだとか。

子猫だった頃は3匹一緒に入っても余裕があったものの、今では明らかに定員オーバー。まるで出勤ラッシュの電車内のようにすし詰め状態になってくっついているといいます。

しかし、当の本人たちはそんなことはあまり気にしていないご様子。ほかの猫ちゃんの下敷きになっても、「まだいけるニャ」といった様子で、仲良くくっついて眠っていたといいます。

くっつきすぎて踏んづけられてしまうことも

この日はハンモックの中にいたため、ほかの猫ちゃんの下敷きになってしまった末っ子の珊瑚ちゃん。しかし、別の日にも広々としたスペースがあったにもかかわらず、ほかの猫ちゃんの下敷きになって踏んづけられていたとのこと。スペースがあってもなくても、兄妹たちはみんなで一緒にくっついていたいようです。

しかし、普段から蒼空くんと碧海くんの下になることが多い珊瑚ちゃんはこの日、いつもより強気に出てみることに。ふたりの下から這い出た珊瑚ちゃんは、ふたりの上に大胆に乗り始めたといいます。

珊瑚ちゃんに乗っかられた蒼空くんと碧海くんの反応はというと…全く気にする様子もなく、すやすやと眠っていたとのこと。少し重くても、みんなで一緒にくっついている時間が幸せそうな3匹の光景に、思わず笑顔になってしまいます。

そんな仲良しな兄妹猫たちの光景は、投稿を見た人に癒やしを届けることに。「ほんと、ぎゅうぎゅうですね」「可愛い～♡」「すくすく大きくなってる証拠ですね」と、感想が寄せられることとなりました。

Instagramアカウント『執事とニャン様兄妹』では、そんな仲良し兄妹の珊瑚ちゃん、蒼空くん、碧海くんの日常が綴られていますよ。

珊瑚ちゃん、蒼空くん、碧海くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「執事とニャン様兄妹」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。