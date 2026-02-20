先輩猫にケンカを仕掛ける威勢のいい後輩猫さんですが、威嚇の仕方がかなり独特だったようで...。

後輩猫さんの可愛すぎる威嚇姿は34万回再生の話題を呼び、「どちらかと言ったら降参しとるw」「レッサーパンダみたいで可愛いww」「野生忘れたんやな……可愛い」「猫ちゃんがおてて上げるのってなんでこんなに可愛いんだろ」といったコメントが寄せられています。

【動画：先輩猫に後輩猫がケンカを仕掛けた結果…反則級に可愛い『まさかの威嚇ポーズ』】

ケンカは日常茶飯事

TikTokアカウント『ころもとおかゆ』に投稿されたのは、マンチカン「ころも」ちゃんとミヌエット「おかゆ」ちゃんの姿。茶色い毛色が先輩猫のころもちゃん、白い毛色が後輩猫のおかゆちゃんなのだそう。とっても分かりやすくて素敵な名前です。

よくケンカをするというころもちゃんとおかゆちゃん。ある日、おかゆちゃんがころもちゃんを威嚇していたといいます。おかゆちゃんの威嚇の仕方は、少し変わっていたそうで…。

降参ポーズのような威嚇姿

なんとおかゆちゃんが、へそ天で前足を挙げて「やるのか」というふうにころもちゃんを睨んでいたといいます。おかゆちゃんの表情は凛々しかったものの、お腹を見せて前足を挙げた格好はまるで降参ポーズのよう。その姿は、思わずクスッと笑ってしまうほど可愛かったのだとか。

可愛すぎる挑発に対し、「やってやるよ」と答えるようにころもちゃんがおかゆちゃんに飛びかかったといいます。おかゆちゃんの上に乗りかかったというころもちゃん。おかゆちゃんが元々へそ天だったこともあり、形勢はころもちゃんが有利なようです。

可愛すぎる威嚇にほっこり

取っ組み合いをした結果、予想通りころもちゃんが勝利したそう。ころもちゃんに負けてしまったおかゆちゃん。最初の威勢の良さはどこへやら、「やられました…」というような少し悔しそうな表情をしていたのだとか。

飼い主さんによると、普段からおかゆちゃんはころもちゃんにケンカを仕掛けては負けているそう。ケンカには負けてしまうおかゆちゃんですが、「威嚇の仕方は世界に広めたいくらい可愛い」と飼い主さん。おかゆちゃんの独特で平和な威嚇は、これからも見る人を笑顔にしてくれることでしょう。

投稿には「お腹見せてるので降参です～って感じですね。めっちゃ可愛い」「モフとモフが戦うと可愛いが生まれること、、」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『ころもとおかゆ』には、ころもちゃんとおかゆちゃんの賑やかで可愛い日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ころもとおかゆ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。