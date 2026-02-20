Jリーグで活躍する若手に注目

Jリーグは2月17日、JリーグオールスターDAZNカップのヤングプレーヤー得票数ランキングを発表。

対象は2026年12月31日時点で満21歳以下の選手で、集計期間は2月17日午前8時59分までのもの。途中結果をJリーグの公式SNSで伝えた。

J1のEASTでは、日本代表にも名を連ねるFC東京のMF佐藤龍之介、WESTではガンバ大阪の名和田我空がそれぞれ得票数1位となった。2人は2006年生まれで現在19歳。佐藤は昨季のJ1リーグでヤングプレーヤー賞を受賞していた。

J2・J3百年構想リーグの「EAST-A」は湘南ベルマーレのMF石井久継、「EAST-B」はジュビロ磐田のMF川合徳孟、「WEST-A」はカターレ富山のMF亀田歩夢、「WEST-B」サガン鳥栖のFW鈴木大馳が各ブロックのトップに立った。

投票は5月11日まで行われ、中間結果は3月下旬、最終結果は5月中旬に発表される予定だ。オールスター大会は1DAYトーナメント方式で実施され、ファン・サポーター投票やJリーグ推薦などで選出されたJ1、J2、J3全60クラブの代表選手たちが、国立のピッチで火花を散らす。若き逸材たちの活躍にも期待が高まる。（FOOTBALL ZONE編集部）