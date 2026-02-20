橋本環奈のトーク番組『環奈の時間』放送決定 宮世琉弥ら『ヤンドク！』キャストをゲストに迎えてぶっちゃけトーク
橋本環奈がホストを務めるトーク番組『環奈の時間』（フジテレビ系／全4回）が、2月22日より放送スタート。ドラマ『ヤンドク！』のキャストが、作中の役柄そのままでゲスト出演してトークを繰り広げる。
【写真】『環奈の時間』にゲスト出演する『ヤンドク！』キャストたち
現在放送中の橋本主演・月9ドラマ『ヤンドク！』の出演者をゲストに迎え、トークを展開していく本番組。ゲストとなる宮世琉弥、音尾琢真、許豊凡（INI）、馬場徹、薄幸（納言）は、それぞれが作中で演じている役として登場し、橋本自身は本人としてゲストにドラマに関する話を聞いていくという、なんとも奇天烈（きてれつ）なトーク番組となっている。
明後日（22日）放送の記念すべき初回のゲストは、脳神経外科医・大友真一（おおとも・しんいち／音尾）。5浪を経て東大へ入学した大友に、「なぜひし形柄のベストを着るの？」などを聞いていく。序盤は大友らしく軽快なトークを繰り広げるが、同僚の田上湖音波（たがみ・ことは／橋本）についての話題になるとテンションはヒートアップ。普段、湖音波から「たぁけ」と罵倒されたり、メンチをきられたりと散々な仕打ちを受けている大友は、悪口が次々と飛び出してしまう。その悪口を聞いていた橋本の様子がだんだんとおかしくなっていき…。
第2回（3月1日）ゲストの看護師・鈴木颯良（すずき・そうら／宮世）以降も、高野ひかり（たかの・ひかり／馬場）、ソン・リーハン（許）ら『ヤンドク！』でおなじみの脳神経外科チームが続々登場。本番組の“オイシイところ”をまとめた特別総集編（3月8日放送）には、松本佳世（まつもと・かよ／薄幸）も登場し、たっぷりと魅力を届ける。
奇天烈設定の番組で、どんなトークが飛び出すのか。さらにフジ公式YouTubeチャンネルでは、本編に入りきらなかった内容がフル尺で配信される。『ヤンドク！』本編はもちろん、特別番組にもご注目いただきたい。
『環奈の時間』（初回）は、フジテレビ系にて2月22日より毎週日曜23時9分放送。特別総集編は、3月8日17時放送。
