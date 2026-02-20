小中学生の子どもを持つ保護者500人を対象に、子どものタブレットの使い道についてアンケート調査を行ったところ、「遊び以外で期待する使い道」の1位は「勉強をする」（56.0％）となり、学習面での活用を望む声が最も多いことが分かった。これはオンラインイラスト教室などを運営する株式会社アタムの調査結果で、2026年1月30日〜2月3日にインターネットで実施した。

調査では、まずタブレットの実際の使い道として「動画を見る」が75.4％で最も高く、次いで「ゲームで遊ぶ」（50.2％）が続いた。この結果から、多くの子どもが娯楽目的でタブレットを利用している現状が浮き彫りになった一方、保護者はそれ以外のポジティブな活用を強く期待している実態が明らかになった。

保護者が期待する「遊び以外の使い道」ランキングでは、2位に「プログラミングをする」（24.8％）、3位「絵を描く」（22.4％）、4位「調べものをする」、5位「語学学習をする」、6位「タイピング練習」、7位「動画編集を行う」と続き、勉強だけでなく創造性やスキル形成につながる活動にも関心が集まった。絵を描いたりプログラミングに取り組んだりすることで、「自分で考えて表現する力を」といった親の期待が反映された結果となっている。

また、保護者が考えるタブレット活用による将来の差について聞くと、最も多かったのは「思考力」（37.8％）で、次いで「表現力（18.8％）」「ツールを使いこなす力（15.0％）」「自分から動く力（12.6％）」と続いた。これらの回答から、単なる視聴利用だけではなく、タブレットを「表現や制作」に使うことが子どもの能力発達につながるとの期待が広がっていることがうかがえる。

今回の調査結果は、家庭でタブレットを与える際に保護者が抱く期待と課題の両面を浮き彫りにした。娯楽的な使い方が依然として多い一方で、学習や創作活動といった建設的な使い道への期待が高まっている。また、親からは「能力育成につながる活用を促したい」といった声も寄せられ、今後は適切な利用ルールや教育コンテンツの活用が重要になるとみられる。