（佐藤 優里 アナウンサー）

「エスパルスドリームプラザ」にやってきました。こちらで、きょう（2月20日）から開催されているのが「SHIZUOKA あんこまつり」です。見てください。すでに、たくさんのお客さんが来ています。初開催となるこちらのイベントは、明治時代にあんこを作る機械が発明された、製あん業発祥の地とされる、ここ静岡市清水区に、県内外から30店舗以上のあんこスイーツが集結する、あんこ好きのための特別な4日間となっています。この後、こちらの「あんこまつり」、見どころをたっぷりとご紹介します。





きょう（2月20日）から開催されている「SHIZUOKA あんこまつり」。全国各地からさまざまなあんこスイーツが集結しています。今回イベントにご協力いただいた「日本あんこ協会」の、にしい あんこ会長に、あんこの魅力をたっぷりとお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）よろしくお願いします。（佐藤 優里 アナウンサー）まずは、さっそく…どんな…？（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）きょうは素晴らしいあんこ菓子がたくさん集まっていますので、全国から集まる中でも、まずは県外のあんこ菓子から紹介していきたいと思います。（佐藤 優里 アナウンサー）じゃあ、まずは？（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）東京は有楽町にある「中山屋」（東京･有楽町）さんです。（佐藤 優里 アナウンサー）こちらは、どんなあんこですか？（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）「中山屋」さんは、こしあんの大好きな店主が作られたお店でして、こしあん界のニューウェーブと言ってもいいんじゃないかと思うんですけども…とにかくこしあんにこだわり抜いたあんこスイーツが、もうこれだけあるんですから…。「中山屋」さんといえば、この「こしあんプリン」シリーズがですね、スタンダードもおいしいんですけども、「新作の抹茶プリン」も、またこれ、こしあんの可能性を花開かせてくれたなと…。（佐藤 優里 アナウンサー）いただいていいですか？ありがとうございます。わあ、すごい。なんかもう角が立っているような、なめらかなこしあんです。抹茶もきれいな色。わあ、和菓子みたいなんかアートですね。いただきます。…クリーミー。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）まず、こしあんとプリンの口どけがまさに一致していて、こしあん…て結構、小豆の風味が弱りがちなんですけども、ここのは、こしあんのデリケートな味わいをしっかりと引き立ててくれるプリン。これが「中山屋」さんですね。（佐藤 優里 アナウンサー）最高のクリーミーなプリンです。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）はい、続いてはこちらです。「出雲ぜんざい」（坂根屋･島根･出雲）ですね。出雲といえば、ぜんざい発祥の地なんですよ。「出雲ぜんざい」の特徴は…見てください。紅白餅なんですよね。出雲大社の前で営まれている酒屋さんですから、良縁をいただきに来て、ここで食べてもらってもいいんじゃないかなと思います。（佐藤 優里 アナウンサー）ちょっと、さっそく試食していいですか？じゃあいただきます。ん…おいしい。あずきがすごく大きいですね。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）そうですね。実は「出雲大納言」という…かなり高級な品種を使った、本当に特別なぜんざいです。（佐藤 優里 アナウンサー）ちょっとお餅もいただいていいですか？お餅がしっかりあんこの甘みと絡んでいて…、程よい甘さでいいですね。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）このお餅の「張り」「こし」「つや」…これもやはり注目ポイントだと思いますね。（佐藤 優里 アナウンサー）もう、これ絶対いい年になりました。おいしい。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）ことしも“安泰”ですね。（佐藤 優里 アナウンサー）うまい。あんこだけに。…続いては？（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）はい。こちらの「ショコラ羊羹」（井上百貨店･本丸池田屋･長野）ですね。（佐藤 優里 アナウンサー）「ショコラ羊羹」？（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）こちらです。（佐藤 優里 アナウンサー）え、これですか？（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）これ…チョコの中に羊羹が入っている新感覚あんこスイーツなんですよ。（佐藤 優里 アナウンサー）気になりますねこれ。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）ぜひ、味わってみてください。（佐藤 優里 アナウンサー）味わいたいです…でも、きょうはスタジオの津川さん、榎戸さん…この新感覚の「ショコラ羊羹」を食べて、スタジオで感想をお願いします。（スタジオ）（コメンテーター フリーアナウンサー 榎戸 教子 氏）いいんですか…サクッとした…あんがやってきます。なんだこの…新感覚。え、ちょっと言葉にできない。チョコなの？…あんこなの？…え。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）あんこ好き…必見です。（佐藤 優里 アナウンサー）にしいさん、県外のあんこスイーツすごいですね。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）すごいですよね…もう、この会場、全国のあんこが集まって魅力たっぷりなんですけれども…。静岡のあんこスイーツも、おいしいものがいっぱいあるんですよ。（佐藤 優里 アナウンサー）あー、それやっぱり知りたかったです。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）はい、それがですねこちらの「ハリスさんの牛乳あんぱん」（平井製菓･下田）です。（佐藤 優里 アナウンサー）え…、待ってください。もう完売してるじゃないですか！？（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）それぐらいの実力があるってことなんですよ。「ハリスさんの牛乳あんぱん」は、県内では確かに下田発で有名ですけれども、実は、県外のあんこファンもざわつき始めてますよ。（佐藤 優里 アナウンサー）じゃあ、ちょっと、きょうは特別に一つだけ確保していただいたということで…さっそく試食させていただいていいですか？（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）はいぜひ食べてください。（佐藤 優里 アナウンサー）これがその「牛乳あんぱん」です。ではさっそくいただきたいと思います。じゃあ、出します。じゃん…。かわいい形。じゃあ、中開けますね。すごい、あんこの上にたっぷりバターがのってます。おいしそう…いただきます。うーんミラクルです。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）いいところはですね、こしあん。自家製のこしあんで、かつ、バターそして牛乳生地。この三位一体がたまらなくおいしいんですよ。すごくライトに…でも味もしっかり楽しめるという。このあんぱん…完成度かなり高いですよ。（佐藤 優里 アナウンサー）いやあんぱんって一つ食べたらお腹いっぱいになると思ってたんですけども、これだったら滑らかで軽やかで…3個は、私、確実に食べちゃいます。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）ここに来たら2つ以上は買っていただきたいなって思いますね。軽やかにいけちゃうんで…。（佐藤 優里 アナウンサー）あとはもう、とにかく早めに売り切れちゃうので、皆さん早めに買いに来てください。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）買いに来てね（佐藤 優里 アナウンサー）にしいさん、県内のあんこスイーツが他にもあるんですよね。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）はいそうです。こちらご覧ください。「清水菓子組合」さんが出されている、あんこブースですね。清水区でですね、長く愛されてきた…例えば「男前生どら」。今の季節でいうと「うぐいす餅」ですよね。こういった季節のものも楽しめる。それでですね、この地元の和菓子店さんが、皆さんで一緒にやってくださっていますので、バラエティ豊かで、ここだけでも地元のあんこスイーツがコンプリートできちゃうんじゃないかっていうぐらい…それぐらい楽しいブースですね。（佐藤 優里 アナウンサー）にしいさん、改めて「SHIZUOKAあんこまつり」の魅力を教えてください。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）はい、もう今、“令和あんこブーム”って言われてますけども、その全国のあんこ熱が、ここ静岡に凝縮している…そんなににぎわいある会場になってきたと思いますね。（佐藤 優里 アナウンサー）そうですね。「SHIZUOKAあんこまつり」は、きょう（2月20日）から23日まで開催されています。せーの。（日本あんこ協会 会長 にしい あんこ さん）ラブあんこピース。