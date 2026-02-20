１２日、瀋陽食糧倉庫文化クリエーティブ産業パークで記念撮影する観光客。（瀋陽＝新華社記者／呉青昊）

【新華社瀋陽2月20日】中国遼寧省瀋陽市渾南区の一角には、20世紀半ばに建設された「瀋陽第四食糧倉庫」群の跡地が広がる。都市の発展と機能の変化に伴い、かつての備蓄拠点は次第に活気を失い、いかに転換を図るかという課題に直面していた。

2022年、「新旧の調和」をコンセプトとした改修プロジェクトが正式に始動した。設計チームは、敷地内にある4基の円筒型の穀物貯蔵倉庫など主要な産業遺産に対し、古さを生かした改修を行った。旧事務棟はクリエーティブスタジオへ、付帯施設は特色ある飲食店や文化体験施設へとアップグレートされた。

かつての食糧倉庫は今では、瀋陽食糧倉庫文化クリエーティブ産業パークにリノベーションされ、敷地面積は28万5千平方メートル、市南部で最大規模かつ最も多様な業態を備える複合施設となった。パーク内はアート展示、クリエーティブ工房、レジャー・スポーツ、グルメマーケット、産業育成拠点が一体となっている。低炭素、低コストの改修モデルにより、古い食糧倉庫は「都市の文脈」を継承するだけでなく、冬の都市の活力を喚起し、消費の高度化を推進する新たな場となった。

