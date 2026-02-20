関西若手芸人の登竜門、本戦進出コンビ8組が意気込み 『NHK上方漫才コンテスト』3・2開催【コメントあり】
NHK大阪放送局は20日、関西若手芸人の登竜門『第55回NHK上方漫才コンテスト』の本選出場者8組とブロック分け結果を発表。それぞれが意気込みを寄せた。
【写真】『第55回NHK上方漫才コンテスト』本選出場8組発表
関西を拠点に活動（過去を含む）する結成10年未満の芸人が対象で、漫才・コント・ピン芸を問わない。今年本選に出場を決めたのは、全8組で、豪快キャプテン（本戦初出場）、侍スライス（本戦初出場）、シカノシンプ（本戦初出場）、ジョックロック（本戦初出場）、例えば炎（本戦初出場）、タレンチ（本戦初出場）、もも（2回目本戦出場）、ライムギ（本戦初出場）。
本戦は3月20午後7時30分からNHK総合・関西地方で生放送。NHK ONEで配信も行う。
【コメント】
■ライムギ （本選初出場）
れんぺい：僕たちが大会を盛り上げることは決まってるんで、無茶苦茶してやりますよ。
なつみ：無茶苦茶のわちゃわちゃに、ハチャメチャにもしてやりましょう。トップで優勝するのはあまりめずらしくなくなったので、優勝してやります。
■豪快キャプテン （本選初出場）
山下ギャンブルゴリラ：きょうもし敗退したら、午後から彼女と次の家の内見に行く予定だったんですよ。優勝して、いい引っ越しにしたいと思います。
べーやん：僕も家族のために一生懸命漫才を頑張りたいと思います。３月２０日よろしくお願いします。
■もも （2022年に続き、2回目の本選出場）
せめる。：4年ぶりの決勝になりますんで、今回は優勝できるようにがんばりたいと思います。
まもる。：小さいとき、家族でペンションにカニ旅行に行ってたんです。そのペンションにタレンチのこばたも一緒に行ってたんですよ。もし優勝できたら、どっちかのお金でカニを食べに行きたいと思います。
■シカノシンプ （本選初出場）
北川：本当に一生懸命がんばりたいと思います。
ゆのき：僕らだけ唯一コントなんで、コント師として風穴を開けられるように頑張ります。
■ジョックロック （本選初出場）
ゆうじろー：優勝して、お笑い界を盛り上げるとともに、リーゼント界も盛り上げていけたらなと。8組全組がリーゼントになるくらいの衝撃を残したいと思います。
福本：我々と侍スライスさん、負けたほうがセンター分けにします！
■侍スライス （本選初出場）
加藤：僕ら東京から大阪に移籍して、関西の賞レースではじめて決勝に行けました。このままこの足で（実家の）群馬に帰省するんで、良い報告ができてうれしいです。
門田：僕も妻と妻の家族に良い報告できます。優勝したいと思います！
■例えば炎 （本選初出場）
タキノ：決勝に上がれたというのがひとつの自信につながっていまして、その中でもベストパフォーマンスで漫才できることが、今後の自分の漫才人生において大切なことかなと思います。優勝だけじゃなくて、「例えば炎が決勝にいたからこんなに盛り上がったんだな」と、そういう風に良い記憶になるような、みなさんにとって良い大会になるように尽力していきたいと思います。
田上：僕は、3歳のときにここで『おかあさんといっしょ』に出て、それ以来のNHKなんで楽しみです！
■タレンチ （本選初出場）
芝田：僕ら芸歴9年目ではじめて賞レースの決勝に出られまして、ホンマにうれしいです。ダークホースやと思うので、知られていないという評価をひっくり返すくらいの活躍をできたらなと思っています。
コバタ：僕は、本当にこの大会に出れて最高にうれしいんで！僕は！NHK本選！頑張りたいと思います！ファイト、6ぱーつ！ファイトファイトファイトファイトファイト〜！ファイト〜！
