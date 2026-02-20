『倉たけしVS御崎進』今度こそ休戦なるか…待望の新章開幕で早くも舌戦「ギャラは貰えるの？」「ルール守れない人とはできない」【全文】
お笑いタレント・友近似の演歌歌手・水谷千重子と親交のある倉たけし（秋山竜次）と御崎進（藤井隆）による『倉たけしVS御崎進 休戦宣言 〜契りの逆襲〜』が、4月23日に新宿文化センター大ホールで行われることが決定した。
【写真たくさん】倉たけしと御崎進の“休戦協定”に緊急潜入
2024年1月に開催された初回公演では、両者の緊張感あふれる掛け合いと予測不能な展開が大きな反響を呼んだ。そして今回、待望の新章が幕を開ける。
長きにわたり対立関係にある倉と御崎、果たして“休戦協定”を結ぶことはできるのか。本公演は、その行方を見届けるべく、「仲直り調印式」とそこでのさまざまな催しを楽しむことができる、物語仕立てのエンターテインメント公演。それぞれが唯一無二のキャラクターを作り上げてきた実力派同士だからこそ実現する、緊張感と笑いが交錯するステージに期待が集まる。
■倉たけし
御崎と仲裁の宴？よく分かんねえ興行だけどギャラは貰えるの？どこが主催してるのかはっきり教えてくれなきゃ出ないぞ。まぁ何度も和解はしてるんだけどよ、まぁ人間だからよ、時が経つとまた態度も変わっちまう奴もいるからな。
こうやって定期的に、仲裁の場を設けてもらうのは悪いことじゃねえかもな。しかしあいつも髪型含めて西洋かぶれなところもあるからな、、まぁ言い出すときりねえ事だから。俺はそんなことよりまずはフィリピンパブ「コパカパーナ」と「バナナボート」のレイチェル、マニカ達の招待席を用意しとかなきゃ俺怒られちゃうからさ（笑）。
まぁ、どうなるか分かんねえけど皆さん新宿文化センターの大ホールってとこで待ってるからな。最近の俺の夜のキャパは小ホールだけどな、ヒッヒッヒ。しかし皆んな顔色良さそうじゃん。
■御崎進
先ず、隣の方のコメントを読んでびっくりしちゃった。100文字以内なの今回。何文字書いてるの？こういうところ。一時が万事。［ルールを守ってその中で飛躍しなさい］ちぇこ先生はそう教えてくださいました。ルール守れない人とはできない。
最初に提出したルールを守ったコメントはこちら。
↓
100。
100文字のセクシー火を点ける、焼け残った全てに
って聞いて笑っちゃいました。
もう充分ご理解いただけたんじゃないですか？
aquaとoleumだって。
emulsionなんかならないよ。
ちなみにこちらがaquaだから
消すから…
