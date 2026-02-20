King Gnuのスマホ撮影解禁に堀江貴文氏も反応「やっとまともな人が出てきた」
ロックバンド・King Gnuが、21日からスタートする全国ツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』で公演中の撮影をスマートフォン・携帯電話に限り許可する方針を発表した。
【Xより】King Gnuのスマホ撮影解禁に対する堀江貴文氏の反応
バンドの公式サイトでは、「『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』ではお客様がお持ちのスマートフォン・携帯電話でのみ写真・動画撮影が可能」と明記しつつ、「当ご案内は積極的な撮影を推奨するものではございません」としたうえで、周囲への配慮や機材使用の禁止、フラッシュ撮影の禁止、商用利用やライブ配信の禁止など複数の注意事項を提示している。また、SNS投稿時にはネタバレ防止の観点からハッシュタグ「#KingGnuCENTRALTour2026」を添えるよう呼びかけている。
海外では公演中に観客がスマホなどで写真・動画を撮影することが許可されていることが多く、ジャーナリストの佐々木俊尚氏は自身のXで、「良いんじゃないでしょうか」とコメント。さらに、この投稿に対して実業家の堀江貴文氏もXで反応し、「やっとまともな人が出てきた」と投稿するなど、今回の取り組みに対する賛同の声が広がっている。ツアー開始後は、さらに多くの投稿で賑わいそうだ。
