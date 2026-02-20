3連休初日のあす21日（土）は、全国的に晴れて行楽日和となり、気温も上がりそうです。あさって22日（日）は、21日（土）よりさらに気温が上がる予想で、春本番のような暖かさになるでしょう。南風が強まり、西日本・東日本の各地で春一番の発表があるかもしれません。寒暖差・強風・花粉にはお気をつけください。また、連休後半は大陸から黄砂が飛来する可能性があります。

■あす21日（土）の全国天気

各地とも穏やかに晴れて、行楽日和でしょう。スギ花粉が飛散しやすいため、外出する際は対策を行うと良さそうです。積雪の多い地域では雪解けが一気に進みますので、屋根からの落雪やなだれ、路面状況の悪化に十分な注意が必要です。

■21日（土）の予想気温（最低・最高）

朝の最低気温は5℃を下回る所が多いでしょう。北海道や盛岡、仙台、長野は氷点下の予想です。最高気温は各地できょう20日（金）より高くなり、3月中旬〜4月中旬並みになりそうです。東京は3℃高い14℃、札幌は6℃も高く8℃の予想です。

あす21日（土）の各地の予想最高気温

札幌 ：8℃ 釧路 ：4℃

青森 ：10℃ 盛岡 ：11℃

仙台 ：12℃ 新潟 ：13℃

長野 ：12℃ 金沢 ：15℃

名古屋：16℃ 東京 ：14℃

大阪 ：15℃ 岡山 ：16℃

広島 ：15℃ 松江 ：18℃

高知 ：17℃ 福岡 ：19℃

鹿児島：20℃ 那覇 ：23℃

■3連休の予想気温（最低・最高）

22日（日）は、大阪や福岡で20℃以上の予想です。東京は暖かさのピークがずれて、月曜日に20℃まで上がるでしょう。ただ、寒暖差には注意が必要です。22日（日）に18℃まで上がる予想の新潟は朝0℃の予想です。一日の寒暖差も、日ごとの気温差も、どちらも大きくなります。昼間は薄手の長袖1枚で過ごせても、朝晩は厚手のコートが必要なくらい冷える地域がありそうです。連休で遠出される方は、お出かけ先の地域に合わせて服装を調節してください。

■黄砂の予想

大陸には大規模な黄砂が控えています。22日（日）午後は西日本、そして、23日（月）は東日本や北日本の一部にも飛来する予想です。呼吸器に疾患のある方など、念のため対策を行うと良さそうです。