ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、フィギュアスケート女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）は１４７・６７点をマークしてフリーでも２位となり、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。

ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はフリー９位の１４０・４５点だったが、合計２１９・１６点で銅。千葉百音（もね）（木下グループ）は合計２１７・８８点で４位だった。ＳＰ３位のアリサ・リュウ（米）がフリーで１位となり、逆転で優勝した。フィギュアスケートは全ての種目を終え、日本は過去最多のメダル６個（金１、銀３、銅２）を獲得した。

中井は表彰台に上がり、「今までの試合で一番輝いている景色だった」。ショートプログラム（ＳＰ）に続いてフリーもトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功させ、初の大舞台を「すごく楽しかった」と締めくくった。

シニア１季目の飛躍の原動力になったのは、悔しさだ。幼い頃から負けん気が強く「駆けっこもトランプもかるたも全部、負けたら泣いていました」と笑う。

一番悔しかった試合に「地味だけど２０２４年のジュニアのグランプリ（ＧＰ）シリーズ・トルコ大会」を挙げた。ＳＰ、フリーともに１位を目指したが最終結果は２位。「そこからめちゃくちゃ練習した。トリプルアクセルで転んだから、次は絶対に跳ぶ気持ちでやった」。そんな経験を重ねて、強さを増した。

昨年の世界ジュニア選手権はフリーでトリプルアクセルを２本跳ぶ構成で挑み、転倒するなどして４位に終わった。指導する中庭健介コーチは「２本入れたのが（崩れた）原因。正解は１本だった」。その後、中井がやりたいこと、シニアに上がって結果を出すために必要なことの「差」を埋めるべく話し合い、中井も納得して「１本」とした。

葛藤しながら成長し、初の五輪で気負わなかったのは「自分は次の４年後（の五輪）も狙える。この大会だけじゃなく４年後のためにもと考えている」から。地に足をつけて、歩みを続ける。（岡田浩幸）