Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、2月20日の第1試合に出場する4選手を発表した。なんといっても注目はリーグ5位・赤坂ドリブンズ、6位・TEAM雷電、7位・渋谷ABEMASという三つ巴の直接対決。3チームとも、ボーダーライン付近にいるだけに、絶対に負けられない戦いだ。

【映像】リーグ5位・6位・7位、激熱の三つ巴戦

上位4チームが抜け出し、下位3チームが離れていく中、5〜7位の3チームが残り2つのイスを奪い合っている状況だ。全チームが残り20試合を切り、ここからは完全に条件戦の世界。たとえBEAST Xがトップを取ろうとも、他のチームを押し下げるようなプレーが次々と出てくるはずだ。

【2月20日第1試合】

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人39位 ▲357.5

渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）個人14位 ＋109.4

TEAM雷電・萩原聖人（連盟）個人19位 ＋61.8

BEAST X・下石戟（協会）個人2位 ＋436.4

【2月19日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋845.5（100/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋693.7（104/120）

3位 BEAST X ＋400.7（104/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋189.5（100/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲51.9（102/120）

6位 TEAM雷電 ▲121.8（100/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲149.4（104/120）

8位 EARTH JETS ▲584.0（104/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲603.2（104/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲619.1（102/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

