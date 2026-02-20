大型犬と暮らしている飼い主さんが、子猫を家族に迎えたら…？サイズが違いすぎる２匹が絆を育む光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で24万9000回再生を突破。「可愛すぎる」「素敵な組み合わせ」といった声が寄せられています。

【動画：子猫を『大型犬がいる家』に迎えた結果→種族を超えて仲良くなり…想像以上の『サイズ差』】

大型犬と子猫の体格差がすごい！

TikTokアカウント「capcakinder」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバー×シェパードのMIX犬「キング」くんと子猫が一緒に暮らし始めた頃の様子です。子猫は外で生活しているところを保護されてお家にやってきたのですが、当時は飼い主さんの手のひらにおさまってしまうほど体が小さかったそう。

キングくんと子猫が至近距離で見つめ合っている姿を見ると、子猫の全身がキングくんのお顔よりも小さいことがわかります。2匹の体格差がすごすぎて、飼い主さんは「サイズがバグっている！」と衝撃を受けたとか。

サイズも種族も違う2匹の尊い姿

おそらくキングくんも子猫と初めて会った時には、「何だこの小さな生き物は…」と戸惑ったことでしょう。しかしすぐに子猫を家族の一員として受け入れてくれたといいます。そして子猫も自分の何十倍も体が大きいキングくんのことを怖がらずに、「構って～」とばかりに寄っていったり、ぴとっとくっついて甘えたりしていたとか。

2匹が寄り添っている姿は、キングくんが子猫を守ってくれているようにも見えます。種族もサイズの違いも超えて絆が育まれている光景は、あまりにも尊いです。

いつまでも仲良く幸せに…

横になってくつろいでいるキングくんの上に、子猫がちょこんと乗っていることもあったとか。キングくんの大きくてたくましい体の上にいると、子猫がますます小さく見えてキュンとしてしまいます…！

また2匹が並んでご飯を食べている姿も、同じ体勢でいる分、サイズ差が目立ちます。しかし子猫もたくさん食べてすくすく成長し、お迎えから1年以上経った現在はずいぶん大きくなっているそうですよ。今も変わらず仲良しだという2匹が、この先も寄り添いながら幸せな日々を過ごせますように。

この投稿には「サイズ感がたまらん」「犬がでかいんじゃなくてにゃんこが小さすぎるのか」「ちっちゃい子に優しくしてあげて偉い」「素晴らしい世界すぎて涙出る」といったコメントが寄せられています。

キングくんと子猫の仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「capcakinder」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「capcakinder」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。