飼い主さんの友達とワンコが謎のシンクロダンス…！？面白すぎる光景がSNSで大きな反響を集めています。爆笑必至の話題の投稿は記事執筆時点で286万回再生を突破し、「むりｗｗかわいいｗ」「前世から仲良しだった説」といったコメントが寄せられることとなりました。

愛犬の前で友達が謎のダンス！？

TikTokアカウント「sho.t0904」に投稿されたのは、投稿者さんの友達に愛犬のトイプードルさんを初めて会わせてみたときのワンシーン。ケージの中にいるワンコに『こんにちは！』と挨拶をした友達は、立ち上がったかと思うとおもむろに踊り始めたそう…！

軽妙なステップを踏みながら、おふざけで謎のダンスを踊っていると、目の前で見ていたワンコもスッ…と立ち上がり同じ動きをし始めたのだとか。

ぴょこぴょこと跳ねながら、前足を小刻みに動かし、リズムをとるように体を右へ左へ…。まさかのシンクロに投稿者さんも笑いが込み上げます。

ワンコとダンスの確認…？

ダンスを一時中断した友達がワンコに顔を近づける様子は、まるでダンスの確認をしているかのよう。ワンコも真剣な顔でジッと友達を見ていたといいます。

またまた謎のダンスが始まると、待ってましたとばかりにワンコも真似をします。もちろん打ち合わせゼロのすべてアドリブ。なのに完成度が高すぎるのはいったいなぜなのでしょう…！？

名コンビ爆誕♡

シンクロするワンコに愛おしさが込み上げたのか、友達が『かわいいね～！』とナデナデする場面も。褒められたことが嬉しかったのか、次はワンコが先陣を切って友達を誘う様子も。ノリに乗ってきたワンコが友達をダンスの世界に引き込んでいるようにも見える、摩訶不思議な光景だったそう。

初対面の友達にいっさい臆することなく、楽しそうなことには迷わず参戦する…そんな純粋でまっすぐなワンコの姿も微笑ましい限りですね。名コンビ爆誕の瞬間は、多くの人に爆笑を届けたのでした♡

この投稿には「以心伝心(笑)」「息ぴったりすぎる！」「めっちゃ笑った」などのコメントが寄せられています。ふたりのダンスバトル(！？)に爆笑した人が後を絶たなかったようですね！

ワンコのキュートな姿は、TikTokアカウント「sho.t0904」を覗いてみてくださいね♪

