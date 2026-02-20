ちょっとした贈り物に！“2500円以内”おしゃれギフトをエミリンも購入「喜んでくれそう」「可愛いし」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【総額６万円越え】大好きなプラザを貸し切ってバレンタインの買い出しに行ったら楽しすぎて部屋が可愛くなったンゴ』の動画を投稿。動画では、ライフスタイルストア『PLAZA（プラザ）』でお買い物する様子を公開。この中で、大松さんも購入した、ちょっとしたギフトにぴったりな“2500円以内”のアイテムをピックアップします♪

大松さんが「お父さんこれよく飲んでて。好きなんですよね」とコメントした商品がこちら！

◼︎スターバックスギフト

スターバックス（R） / スターバックス（R） プレミアム ミックス 税込2,160円（公式サイトへ）

ラテのフレーバー4種を、スターバックスのおしゃれなロゴ入りのオリジナル缶に詰合せたセット。友人やお世話になった方に、ちょっとした贈りものをしたいときにぴったりですね♪

こちらにはカフェ ラテ×2袋、キャラメル ラテ×2袋（キャラメル香料使用）、抹茶 ラテ×2袋、カフェ モカ×2袋がセットされています。

◼︎見た目も可愛い♪

大松さんは「良いですね。プレミアムミックスギフト」「甘いやつだと思います。でもなんか甘すぎないって言ってました」と、日頃から愛飲しているお父さんの感想を教えてくれました♪

そして「これ喜んでくれそうなんで。可愛いし、買います」と、大松さんも贈り物用に購入されていました！

◼︎動画もチェック

動画内では、このほかにも、大松さんがさまざまなアイテムを吟味しながら購入する様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。