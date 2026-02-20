19日に告示された石川県知事選挙の期日前投票が、20日から県内各地で始まりました。

震災と豪雨で特に大きな被害を受けた奥能登の有権者は、何を望み1票を託すのでしょうか。

輪島市門前町の仮設住宅で夫婦2人で暮らす岡山繁さん（84）と、妻の久子さん（79）は、震災後、自宅が全壊し数か月間電気もない蔵の中で生活をしていました。

災害公営住宅を申し込んだという岡山さん、早く安心な暮らしを取り戻したいと言います。

岡山久子さん「1日も早く公営住宅を完成して、そこへ入って、生活を落ち着かせたい」

「住民同士のつながりを」能登に暮らす人が強く求めること

能登牛の生産者でもある岡山さんの牛舎を訪ねてみると、幼なじみの男性が訪ねて来ました。

幼なじみの清土政紀さん「（この集落にいるのは清土さんと岡山さんと牛だけ？）そうそう。2日いっぺんは顔見にきている」

県政のかじ取りを担う知事に対しては、住民同士のつながりを強く求めます。

幼なじみの清土政紀さん「（集落の繋がりは？）みんなね地元に残っているのは、それなりの愛着を持って残っているんだろうし、外へ行った人も年に1回ぐらい帰ってくるやろ。帰ってくると懐かしいという気持ちになるのと一緒で、生まれ育ったところは、みんな帰ってくると思うけどね」

期日前投票をした有権者からは“復興の遅れ”の指摘も

輪島市役所の期日前投票所に訪れた人たちからも、1日も早い復興を望む声が多く聞かれました。

男性「税金を安くしてほしいです。復旧が遅いです。（仮設住宅）狭い、狭いです。（経済的なところで）大変です」

女性「早くね色んなところ直してほしい。道路とか。（復興が）一番」

今回、県内で設置された期日前投票所の数は、前回4年前より5か所少ない105か所です。

能登半島地震の発生後、初めて行われる知事選挙。候補者には選挙期間中、復興への道筋をさらに明確に示すことが求められます。

県知事選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、新人で前金沢市長の山野之義候補（63）、再選をめざす現職の馳浩候補（64）、新人で共産系の団体が擁立した黒梅明候補（78）の3人です。