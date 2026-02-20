¡Ö¸òÈÖ¤ÎÃó¼Ö¾ì¡¦¼ÖÆâ¤ËÊñÃú¡×¶âÂô¤ÎÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Î½÷(34) ½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá ²ÈÂ²´Ø·¸¤ÎÁêÃÌÅÓÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡ÖÊñÃú¤ò¼Ö¤Ë¡×´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤
ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Ë½»¤àÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Î½÷¤¬¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Î¸òÈÖ¤ÇÊñÃú¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÂô»ÔÀôËÜÄ®1ÃúÌÜ¤Ë½»¤à¡¢34ºÐ¤ÎÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Î½÷¤Ç¤¹¡£
½÷(34)¤Ï¡¢20Æü¸áÁ°0»þ¤¹¤®¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Î¸òÈÖ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿ÏÅÏ¤ê19Ñ¤ÎÊñÃú¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸òÈÖ¤Ç½÷(34)¤«¤é²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢½÷¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢¼ÖÆâ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½õ¼êÀÊ¤«¤éÊñÃú¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷(34)¤Ï¡¢¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯¡¢ÊñÃú1ËÜ¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÜÅª¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
