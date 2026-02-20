日本最大規模の野外音楽フェス「ＦＵＪＩ ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ’２６」（７月２４〜２６日、新潟・苗場スキー場）の第１弾ラインナップが２０日、発表され、中日の２５日に７人組アーティストグループのＸＧ、シンガー・ソングライターの藤井風が初出演することが分かった。

ＸＧは昨年、米国最大級の音楽フェス「コーチェラ」のサハラステージヘッドライナーを日本人アーティストとして初めて務め、他にもオーストラリア、中国、香港、シンガポール、マレーシア、ＵＡＥなど多くの大型音楽フェスに出演。

今年１月にリリースした１ｓｔフルアルバム「ＴＨＥ ＣＯＲＥ-核」は米ビルボードのアルバムチャートで初のトップ１００入りを果たし、現在は２度目のワールドツアー中だ。

藤井は昨年、欧州ツアーと北米ツアーを開催し、全編英語詞のアルバム「Ｐｒｅｍａ」をリリースした。今年は１月にインドで大規模な音楽フェス「ロラパルーザ」に出演している。

いずれも内外で人気を博しているだけに、両組が出演する２５日は内外から多くのファンが苗場に集結しそうだ。

ヘッドライナーは２４日がＴｈｅ ｘｘ、２５日がクルアンビン、２６日が１６年ぶりの出演となるマッシヴ・アタックに決定した。

他に２４日はアジアン・カンフー・ジェネレーション、２７年ぶりの出演となるハイ・スタンダード、ターンスタイル、アーロ・パークス、ヒョゴ、レタスなど。２５日はトモーラ、ベースメント・ジャックス、バッドバッドノットグッド、サニーデイ・サービスなど。２６日は平沢進＋会人、ミツキ、モグワイ、アメリカン・フットボール、ネバー・ヤング・ビーチ、テンパレイなどが出演する。