【最大49%ポイント還元】祝・完結！『暁のヨナ』『花よりも花の如く』など花とゆめの人気作品をお得にまとめ買いしよう【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、おすすめの花とゆめ作品を厳選してご紹介。連載完結を迎えた『暁のヨナ』『花よりも花の如く』などの話題作もラインナップ！ぜひこの機会に、気になっていた人気シリーズをまとめて楽しんでみてはいかがだろうか。
■暁のヨナ（現在47巻）
価格：27,918円（13,680pt還元）
暁のヨナ
高華王国の姫・ヨナは一人娘のため、優しい父王と幼なじみで護衛のハク達に囲まれ、大切に育てられていた。そして時はヨナ・16歳の誕生日、ヨナは想いを寄せていた従兄のスウォンから簪を贈られ、父へ自分の気持ちを伝えに行く。が、そこには思いも寄らぬ過酷な運命が!?
■花よりも花の如く（全24巻）
価格：12,738円（1,857pt還元）
花よりも花の如く
幼い頃から能の舞台に立っている能楽師・憲人は修行中の身の上。祖父であり師匠でもある左右十郎先生の内弟子として、忙しい毎日を送っている。舞台の上では天人・美女・鬼にすら変幻自在…魅惑的な憲人の「お能」ライフを描くシリーズ第1巻!!
■夏目友人帳（現在32巻）
価格：19,008円（1,998pt還元）
夏目友人帳
「妖怪が見える」という秘密を抱えた孤独な少年・夏目。強力な妖力を持っていた祖母・レイコの遺品である「友人帳」を手にして以来、妖怪たちから追われる羽目に!! 祖母が妖怪たちと交わした「契約」をめぐって、用心棒・ニャンコ先生とともに忙しい日々を送ることになった夏目は…!? あやかし契約奇談！
■フルーツバスケット（全23巻）
価格：12,144円（1,220pt還元）
フルーツバスケット
テントで暮らす女子高生・透(とおる)。家事の腕を買われ草摩由希(そうまゆき)の家で暮らすことに。だが、草摩家には異性にふれると動物に変身してしまうという秘密が-。
■多聞くん今どっち!?（現在14巻）
価格：8,316円（919pt還元）
多聞くん今どっち!?
木下うたげは大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんを推している高校生。ある日バイトで向かった先が、なんと多聞くんの家だった！ しかも、多聞くんの本性はセクシー＆ワイルドなアイドル姿とは真逆の、ジメジメ陰キャで…？「多聞君は神！！」 「復唱して下さい」どんな姿であれ、多聞くんは多聞くん。自己肯定感が低い彼を、全力でサポートすることに！ しかし、ジメジメの多聞くんにもきゅんとしてしまい…？オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ、開幕！
※本ページで紹介する情報は、2026年2月20日17時現在のものです。
