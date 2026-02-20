『ラジエーションハウス』『怨み屋本舗』『adabana-徒花-』『Shrink〜精神科医ヨワイ〜』などが50％コイン還元！ グランドジャンプ15周年記念セール、対象作品は980点以上【BOOK☆WALKER】
「BOOK☆WALKER」では、2月20日（金）〜2月24日（火）の期間、グランドジャンプ15周年を記念した50％コイン還元キャンペーンが開催中！対象となるのは人気タイトルの『ラジエーションハウス』、『adabana-徒花-』、『Shrink〜精神科医ヨワイ〜』、『霊媒師いずな Ascension』をはじめ、『怨み屋本舗WORST』など“怨み屋”数シリーズ、『BLACK TIGER ブラックティガー』など980作品以上。さらに、『ドラフトキング』や『セレブるカップル』などはセールで一部33円（税込）に！
■『ラジエーションハウス』（横幕智裕：原作、モリタイシ：画/集英社）
診療放射線技師・五十嵐唯織。CTやMRIを撮る腕は超一流だがコミュ障の彼は、憧れの幼馴染・甘春杏が放射線科医として勤める病院に採用される。そこで、彼女を技師として支えようとする唯織だが…!? 視えない病を診つけ出す、画像診断医療コミック開幕!!
■『adabana-徒花-』（ＮＯＮ/集英社）
雪積もる小さな町で、猟奇的な殺人事件が起こる――。身体を切断された被害者は女子高生・五十嵐真子。そして、犯人として警察に自首して来たのは、同級生の藍川美月。犯行を供述する美月だが、そこにはある違和感が…!? 闇に抗う2人の少女の“秘密”をめぐる、リアル・サスペンス!!
■『怨み屋本舗WORST』（栗原正尚/集英社）
人探し、社会的抹殺、実質的殺害、世の理では拭えぬ人の業を悪の力を以て闇に葬る女・怨み屋。研鑽された構成とシリーズ第1部を彷彿させる原点回帰により、深みを増した濃密なストーリー。魅力的な人物と物語が怨みパワー炸裂させる第6部、スタート!!
■『ドラフトキング』（クロマツテツロウ/集英社）
全てのプロ野球選手が通るプロ野球の入り口、ドラフト。その陰には、高校野球、大学野球、社会人野球、独立リーグ…全ての野球選手の中から隠れた才能を見出し、プロへと送り込むスカウトマン達の活躍がある!! 並外れた眼力を持つスカウトマン郷原が見出した選手とは…!? その年のNo.1選手、ドラフトキングの獲得を目指すプロ野球スカウト譚開幕!!
■『釣って食べたいギャル澤さん』（ふなつかずき/集英社）
釣り…!!! たのしーーっ!!! 社会人3年目・釣谷一尋の休日の楽しみは、大海原でひとり心穏やかに釣りをすること――だったが…「おにーさん教えてよ！」。ある日、釣り船で出会ったハイテンションギャル・春澤祭がグイグイ話しかけてきて、静かだった船上は一気に賑やかに!! さらに、タイ釣り中のハプニングにより弱みを握られてしまった釣谷くんは、“ギャル澤さん”に魚の捌き方や料理を教える約束をさせられてしまい…!? 美味しい魚料理と、相性抜群のお酒も必見!! 爆釣必至の入れ食い釣りグルメコメディ、開幕!!
■『ここは今から倫理です。』（雨瀬シオリ/集英社）
「倫理」とは人倫の道であり、道徳の規範となる原理。学ばずとも将来、困る事はない学問。しかし、この授業には人生の真実が詰まっている。クールな倫理教師・高柳が生徒たちの抱える問題と独自のスタンスで向かい合う――。新時代、教師物語!!
■『セレブるカップル』（早坂啓吾/集英社）
資産100億越えの投資家・小倉純と、巨大企業創始者の孫娘と噂されるスーパーモデル・西原あけみ。世紀のセレブカップルの、お互いが知らない秘密…それはどちらも超極貧の庶民育ちだということ!! 幸せな同棲生活を守るべく、必死にハイクラスを装う2人だが…!? 前代未聞のセレブ擬態ラブコメ、開幕!!
■ほか、セール対象作品の一部
『イエスタデイをうたって』
『Dr.Eggs ドクターエッグス』
『一緒に暮らしていいですか？』
『キャプテン2』
『BLACK TIGER ブラックティガー』
『イノサン Rougeルージュ』
『すんどめ！！ミルキーウェイ』
『ソムリエール』
『オトナノススメ』
『オリンピア・キュクロス』
『復讐の転生貴族〜全てを奪われた大賢者、己を【複製】して二度目の生を得る〜』
『機動戦士ガンダム ラストホライズン』
『地獄先生ぬ〜べ〜NEO』
『霊媒師いずな Ascension』
『Shrink〜精神科医ヨワイ〜』
『来世ではちゃんとします』
『GIGANTIS―ジャイガンティス―』
『Smoking Gun 民間科捜研調査員 流田縁』
など
※各種キャンペーンの詳細はBOOK☆WALKERページにてご確認ください。
