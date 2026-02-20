【50%ポイント還元】『二月の勝者』『鬼灯の冷徹』などのまとめ買いがお得！この機会に一気読みを楽しもう【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、50%ポイント還元セール対象のおすすめのマンガ作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に、気になっていた人気シリーズをまとめて楽しんでみてはいかがだろうか。
■二月の勝者 ー絶対合格の教室ー（全21巻）
価格：16,049円（8,035pt還元）
二月の勝者 ー絶対合格の教室ー
中学受験界に現れた最強最悪の絶対合格講師
2020年の大学受験改革を目前に、激変する中学受験界に現れたのは
生徒を第一志望校に絶対合格させる最強最悪の塾講師・黒木蔵人！
受験の神様か、拝金の悪魔か？ 早期受験が一般化する昨今、
もっとも熱い中学受験の隠された裏側、合格への戦略を
圧倒的なリアリティーでえぐりだす衝撃の問題作！
■鬼灯の冷徹（全31巻）
価格：24,552円（12,276pt還元）
鬼灯の冷徹
あの世には天国と地獄がある。地獄は八大地獄と八寒地獄の二つに分かれ、さらに二百七十二の細かい部署に分かれている。そんな広大な地獄で、膨大な仕事をサラリとこなす鬼神。それが閻魔大王第一補佐官・鬼灯（ほおずき）である！ ――人にとっての地獄。それは鬼にとっての日常なのです。ドSな補佐官・鬼灯に、上司の閻魔大王は涙、涙……そんな日常です。冷徹でドSな鬼灯とその他大勢のわりかし楽しげ地獄DAYS！
■テルマエ・ロマエ（全6巻）
価格：4,398円（2,202pt還元）
テルマエ・ロマエ
紀元前128年、第14代皇帝ハドリアヌスが統治し、かつてない活気に溢れているローマ。すべてに斬新さが求められるこの時代、古き良き浴場を愛する設計技師のルシウス・モデストゥスは、生真面目すぎる性格が時代の変化に合わず、職を失ってしまう。落ち込むルシウスは友人に誘われた公衆浴場から、突然現代日本の銭湯にタイムスリップしてしまい……!?
■映像研には手を出すな！（現在10巻）
価格：7,128円（3,569pt還元）
映像研には手を出すな！
アニメは「設定が命」の浅草みどり、カリスマ読者モでアニメーター志望の水崎ツバメ、金儲けが大好きな美脚の金森さやか。
ダンジョンへ、戦場へ、宇宙へ−−想像の翼を広げて、電撃3人娘が「最強の世界（映像）」を創り出す！
■はたらく細胞BLACK（全8巻）
価格：6,336円（3,168pt還元）
はたらく細胞BLACK
毎日せっせと体中に酸素を運ぶ、新米赤血球。しかし彼の職場（世界）の労働環境は、徹底的にブラック――！！ 飲酒、喫煙、ストレス、睡眠不足……不健康の総合商社のような世界で、過重労働の末に細胞たちは何を思うのか？ これは、あなたの体の物語――。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月20日17時現在のものです。
