【50%ポイント還元】『スキップとローファー』『からかい上手の高木さん』などがまとめ買いでお得に読める！青春ストーリー特集【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、おすすめの青春マンガ作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に、気になっていた人気シリーズをまとめて楽しんでみてはいかがだろうか。
■スキップとローファー（現在12巻）
価格：8,140円（4,070pt還元）
スキップとローファー
岩倉美津未、今日から東京の高校生！ 入学を機に地方から上京した彼女は、勉強こそできるものの、過疎地育ちゆえに同世代コミュ経験がとぼしい。そのうえちょっと天然で、慣れない都会の高校はなかなかムズカシイ！ だけど、そんな「みつみちゃん」のまっすぐでまっしろな存在感が、本人も気づかないうちにクラスメイトたちをハッピーにしていくのです！
■からかい上手の高木さん（全20巻）
価格：15,125円（7,572pt還元）
からかい上手の高木さん
いっつもオレをからかってくる
隣の席の高木さん。
だけど見ていろ、今日こそは必ず
高木さんをからかって
恥ずかしがらせてやる！！
■からかい上手の（元）高木さん（全23巻）
価格：16,995円（8,509pt還元）
からかい上手の（元）高木さん
お母さんはからかい上手。
大人気からかいラブコメ
「からかい上手の高木さん」の高木さんが結婚！！？
母と娘と、ときどき父？
からかいホームコメディー登場！！
■五等分の花嫁（全14巻）
価格：8,316円（4,158pt還元）
五等分の花嫁
貧乏な生活を送る高校２年生・上杉風太郎のもとに、好条件の家庭教師アルバイトの話が舞い込む。ところが教え子はなんと同級生！！ しかも五つ子だった！！ 全員美少女、だけど「落第寸前」「勉強嫌い」の問題児！ 最初の課題は姉妹からの信頼を勝ち取ること…！？ 毎日がお祭り騒ぎ！ 中野家の五つ子が贈る、かわいさ500％の五人五色ラブコメ開演！！
※本ページで紹介する情報は、2026年2月20日17時現在のものです。
