Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、おすすめの青春マンガ作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に、気になっていた人気シリーズをまとめて楽しんでみてはいかがだろうか。

■スキップとローファー（現在12巻）

価格：8,140円（4,070pt還元）

スキップとローファー


岩倉美津未、今日から東京の高校生！　入学を機に地方から上京した彼女は、勉強こそできるものの、過疎地育ちゆえに同世代コミュ経験がとぼしい。そのうえちょっと天然で、慣れない都会の高校はなかなかムズカシイ！　だけど、そんな「みつみちゃん」のまっすぐでまっしろな存在感が、本人も気づかないうちにクラスメイトたちをハッピーにしていくのです！

■からかい上手の高木さん（全20巻）

価格：15,125円（7,572pt還元）

からかい上手の高木さん


いっつもオレをからかってくる

隣の席の高木さん。

だけど見ていろ、今日こそは必ず

高木さんをからかって

恥ずかしがらせてやる！！

■からかい上手の（元）高木さん（全23巻）

価格：16,995円（8,509pt還元）

元高木さん


お母さんはからかい上手。

大人気からかいラブコメ

「からかい上手の高木さん」の高木さんが結婚！！？

母と娘と、ときどき父？

からかいホームコメディー登場！！

■五等分の花嫁（全14巻）

価格：8,316円（4,158pt還元）

五等分の花嫁


貧乏な生活を送る高校２年生・上杉風太郎のもとに、好条件の家庭教師アルバイトの話が舞い込む。ところが教え子はなんと同級生！！　しかも五つ子だった！！　全員美少女、だけど「落第寸前」「勉強嫌い」の問題児！ 最初の課題は姉妹からの信頼を勝ち取ること…！？　毎日がお祭り騒ぎ！ 中野家の五つ子が贈る、かわいさ500％の五人五色ラブコメ開演！！

※本ページで紹介する情報は、2026年2月20日17時現在のものです。