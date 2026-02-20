吉道 さゆり キャスター：

小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

3連休は2日目の22日までは晴れます。空気の乾燥にご注意ください。



気象台の週間予報です。

21日・土曜日、22日・日曜日は晴れます。3連休最終日以降は雨が降りやすいでしょう。特に25日・水曜日はまとまった雨となりそうです。気温は22日を中心に高く、4月上旬から中旬並みまで上がるでしょう。21・22日は晴れて気温が高いため空気が乾燥します。火の取り扱いには十分、ご注意ください。





吉道：お肌のケアも大切ですね。きょう20日朝は、石川県内すべての観測地点で氷点下でしたが、この先はないようですね。小野：今の時期、金沢では最高気温が9度くらい、最低気温が1度から2度くらいが平年並みですので、この先1週間は、平年よりかなり高いでしょう。そして、22日・日曜日は、気温以外に気にかけて頂きたい点が1つあります。

黄砂です。22日・日曜日の朝の時点で朝鮮半島まで近づいて、夜には日本海から西日本にかかる予想です。ただ、今のところ、23日・月曜日に石川県内へかかることはない見込みです。



吉道）念のため、洗濯物の外干しの際は、情報に気を付けたいです。

