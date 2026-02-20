非力な86で、最速を狙え――。『頭文字D』の系譜を継ぐTVアニメ『MFゴースト 3rd Season』がTOKYO MXほかにて放送中。内田雄馬、佐倉綾音、神谷浩史ら豪華キャスト陣が集結し、進化した公認レース"MFG"を舞台に、熱いバトルと人間ドラマが展開されている。



第3戦までで際立ったのは、片桐夏向／カナタ・リヴィントンと、その背中を支える相葉瞬の存在だ。性能差を超えて挑み続けるカナタと、兄貴分として見守る相葉。ふたりの関係性は、レースを重ねるごとに確かな信頼へと変わっていく。第4戦では、マシンの進化という大きな転機が訪れる。カナタ役・内田雄馬、相葉役・小野大輔は、この変化をどう受け止め、どう演じたのか。シリーズの進化とともに、その胸中を語ってもらった。

『MFゴースト 3rd Season』カナタ役・内田雄馬、相葉瞬役・小野大輔

――第3戦までを振り返って、カナタ、相葉それぞれのキャラクターにとって「一番熱くなった瞬間」はどこでしたか？演じながら感じた成長や変化も教えてください

内田「カナタは心の中では誰よりも熱く燃え続けていると思います。それをコントロールして冷静にドライビングできることがすごい。カナタは一級の勝負師ですから、どの試合も熱く走っていたと思います」

小野「やっぱりカナタの『覚醒からの2速』は痺れました。絵も音も演出も最高でした。カッコ良すぎる。相葉は対照的に『冷静に耐えること』を覚えました。セコンドスタッフとしっかり連携が出来ていて演者として感動でした。と思ったら最後は坂本との競り合いからの超強引なオーバーテイク！やっぱり相葉はこうでなくちゃと思いましたね(笑)」

(C)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会

――「頭文字D」から「MFゴースト」へと進化し、峠のドリフトから公認レースになったことで、作品の世界観や演技にどんな違いを感じましたか？特にルールや安全面が整ったことで意識したことがあれば教えてください

内田「『頭文字D』では公道レースでしたから、スキル以上に己の信念やこだわりのぶつかり合いというイメージも強かったと思います。『MFゴースト』は競技になったことで、より洗練されたプロの戦いという側面が大きくなった気がしています」

小野「公道最速を追い求めるというテーマ、そこにあるロマンはずっと変わらずに残っていると思います。ルール面ではグリップウェイトレシオのおかげで、様々なマシンが対等に戦えます。多種多様なスーパーカーたちが一つのレースで競い合うこともまたロマンが溢れていますよね。世の中のドライバーたちの夢が詰まっているなあと思います」

(C)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会

(C)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会

――カナタと相葉の関係性は、レースを重ねるごとにどう変化していると感じますか？兄貴分としての相葉、挑戦者としてのカナタ、それぞれの距離感や掛け合いで意識していることを教えてください

内田「日本に来たばかりのカナタにとって、相葉がいてくれることは大きかったと思います。たくさんのことを教えてくれましたしね。相葉のノリの良さも相まって、カナタは素直に会話できていたように感じます。ドライバーとしても、彼のことをリスペクトしているのではないでしょうか。それは出会った時から変わっていないと思います」

小野「ずっとかわいい後輩で、ずっと永遠のライバルです。関係性が変わったとは感じていません。二人とも純粋な人ですよね。レースも恋愛も。だから小細工をせずに、まっすぐ気持ちを伝えるよう心がけています」

――第4戦では、相葉のGT-Rが新仕様になり、カナタの86もアップデートするという大きな変化がありますが、それぞれどんな気持ちで臨みますか？また、ライバルの進化をどう受け止めていますか？

内田「同じプロのドライバーとして、正々堂々とたたかう。それに尽きると思います。カナタも86と共にしっかりと歩みを進めていますから、気持ちで負けずしっかりとぶつかってほしいです！」

小野「個人的には2017年式のGT-Rが1番好きです。とにかくフロントフェース＝顔がカッコいい。『大和魂みせてやろーぜ』の台詞が示す通り、彼にとって唯一無二の愛車。その彼が乗り換える。ただの気分転換なわけがない。本気です。ただごとじゃないんです。こっちも大和魂もっともっと燃やします」

(C)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会

(C)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会

――今後に向けて、キャスト同士で印象に残っているやり取りや、現場で生まれた裏話があれば教えてください。また、そういったやり取りがキャラクターの関係性やレースシーンの盛り上がりにどう繋がっていくのか、今後の意気込みと合わせて聞かせてください

内田「実際に運転されるキャストさんも多いので、車の話で盛り上がることが多かったですね。超高速で走る車を操るのは並大抵のことではありません。その緊張感をしっかり作品に乗せられるように、キャラクターと向き合ってまいりました。ぜひ、"MFG"で起きる一瞬の攻防をお見逃しなく！『MFゴースト』を、引き続きよろしくお願いします！」

小野「前シーズンのアフレコが一段落したあたりで、緒方役の畠中(祐)くん＆沢渡役の逢坂(良太)くんと一緒にドライブしたことがありました。ただ走っているだけでとにかく楽しかったですね。個人的に箱根パイクスピークに行ってレースの感覚を感じてみたりもして。雄馬とも、スケジュール合わせて絶対にドライブ行こうぜと話しています。MFゴーストのキャスト＝車大好き声優。だからこそ、これからも一丸となってリアルを追求していきたいですね」

文＝HOMINIS編集部

