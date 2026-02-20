K-POP“注目新人”CORTIS、「東京ガールズコレクション」出演決定！日本イベント続々参戦

破竹の勢いを見せるボーイズグループCORTIS（コルティス）が、日本最大級のファッションフェスティバルのステージに立つ。

CORTISは、3月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下「マイナビ TGC 2026 S/S」）に出演し、パフォーマンスを披露する。

2005年にスタートした「東京ガールズコレクション（TGC）」は、ファッションと音楽を融合させた日本を代表するイベントの一つで、人気モデルや著名人によるランウェイに加え、話題のアーティストによるライブパフォーマンスも楽しめることで知られている。CORTISは同イベントで、彼らならではの個性を生かしたステージを披露する予定だ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

CORTISは、まだ日本で正式デビューを果たしていないにもかかわらず、数々の大型イベントに出演している。「マイナビ TGC 2026 S/S」に先立ち、3月13日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される音楽フェス「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」への出演も決定している。デビューからわずか5カ月でトップアーティストと肩を並べてラインナップに名を連ね、日本での高い関心を証明した。

さらに、「SPUR」や「GQ JAPAN」などの有名ファッション誌にも登場するなど、勢いのある活動を続けている。

アメリカでの注目度も高い。CORTISは、3月26日（現地時間）に開催される米大衆音楽授賞式「2026 iHeartRadio Music Awards」において「Best New Artist（K-pop）」と「Favorite TikTok Dance」の2部門にノミネートされた。

なお、CORTISは4月に新作をリリースし、グローバルな活動をさらに加速させる予定だ。

（記事提供＝OSEN）