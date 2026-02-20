19日夜、福岡市早良区の「福岡市総合図書館」で男女3人が刃物で襲われた事件で、61歳の無職の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。閉館間際の時間帯の図書館で、何があったのでしょうか。

■山木康聖記者

「事件は、日中でもあまり人通りの多くない閑静な場所にあるこちらの図書館、その館内で起きました。」



19日夜、事件現場となった福岡市総合図書館は、福岡市早良区の閑静な住宅街の中にあります。





その入り口には20日。

■山木記者

「こちらにも張り紙がされています、本来きょうは開館日ですが、下に張っているように、きょうは臨時休館日。さらにあす以降についても、ホームページで知らせるという張り紙がされています。」

※21日以降は平常通りの開館と発表されました。



前日の事件を受け20日、福岡市総合図書館は急きょ、臨時休館になりました。



日頃から利用しているという人は。



■訪れた人

「ゆっくりさせてもらおうかなと思ったら。きょうは楽しみな一日だったのですが。」

「場所が福岡タワーから近くてきれいな所だから、暇があると来ます。図書館でそういうことがあるなんて怖いですね。無差別というのは本当に防ぎようがないですし、怖いですね。」



その事件は、多くの市民が利用する図書館で起きました。

事件直後に撮影された映像では、パトカーや救急車が駆けつけ、辺りは騒然としています。人が担架で運ばれる様子も映っていました。



■平山翼記者

「複数の警察車両が確認でき、入り口には規制線が張られています。」



規制線が張られた図書館の前には、多くの警察官の姿がありました。

事件現場となった福岡市総合図書館の近くには、福岡タワーやみずほPayPayドーム、さらに小学校や中学校などもあります。



警察に通報があったのは、19日午後7時50分ごろでした。



『刃物を所持した人を警備員が確保した。人が刺されていて、意識はある』



警察によりますと、図書館の1階で50代から80代の男女3人が男に刃物で襲われました。3人とも命に別条はないということです。



当時、現場の近くにいた人が事件直後の様子を目撃していました。

■現場近くにいた人

「1人は座っていて、1人は歩いて手をケガしているようでした。最後に出てきた人は横になっていた。」



その後、通報で駆けつけた警察官が、警備員に取り押さえられていた男を確保し、女性への殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。



逮捕されたのは、福岡市早良区西新の無職、吉井辰夫容疑者（61）です。



警察の調べに対し吉井容疑者は。



『私がしたことに間違いありません』



容疑を認め、ほかの2人を刺したり切りつけたりしたことについても認める供述をしています。



現場では、包丁1本が押収されています。



また、吉井容疑者は被害に遭った3人と面識はないと話しているということです。

FBSの取材に対し、図書館の中で事件を目撃したという男性は。



『2階にいたが、1階からふだん聞かないような大声が聞こえたので、どうしたんだろうと思って1階に下りた』



男性は図書館の1階で、白髪交じりで長髪の男が包丁を持って無言で走って行く姿を目撃したといいます。そして。



『正面玄関口で女性が刺された』

刺された女性は、たまたま居合わせたように見えたと話します。



捜査関係者への取材で、事件当時の詳しい状況が新たに分かってきました。



吉井容疑者は最初に80代の男性の腹部を刺し、その後、出入り口付近に移動して、女性の首と男性警備員の手を切りつけていました。



別の警備員は、閉館間際まで館内にいた学生ら40人ほどを避難誘導したと話しています。

事件直後に、吉井容疑者とみられる男の様子を目撃したという人がいます。



■事件の目撃者

Q.どんな様子で出てきましたか？

「警察官と一緒に、取り押さえられて出てきました。4人ほどの警察官に捕まえられて出てきた感じです。うずくまっている感じで出てきました。」

Q.男の服装は？

「全身真っ黒、フード被って。リュックサックも背負っていました。」

Q.抵抗は？

「していなかったです。」



なぜ、事件は起きたのか。



吉井容疑者について、同じマンションに住む人は次のように印象を話します。



■同じマンションの住人

「本当におとなしい人だった。事件を起こすような人ではなかった。人を刺したという話を聞いて、人間って分からないなと思って。」

Q.トラブルなどはあった？

「自分が知っている範囲では、トラブルは全くなかった。」

図書館を管理する福岡市の高島市長は、事件を防ぐことの難しさを口にしました。



■福岡市・高島市長

「静かに皆さんが穏やかに過ごす場所でこうした事件が起きたというのは、本当に驚きでもありますし、60台ぐらい監視カメラもあって警備員もいて、実際に監視カメラの前で事件も起きている。未然にどうすればこういったことを防げるのかは、大きな課題だなと思っています。」



その上で高島市長は当面、巡回を増やし、21日から図書館を再開することを明らかにしました。



誰もが利用できる図書館で起きた今回の事件。警察は事件の状況を確認するとともに、動機について調べを進めています。