高知市である素材を活用したユニークなグッズが作られています。開発したのは、釣りが大好きな男性です。釣り好きの揚田葵衣アナウンサーが取材しました。



唯一無二の模様が印象的な財布やキーケース、名刺入れなど、日常使いしやすい小物。実は、これらは全て魚の皮を加工して作られた「フィッシュレザー」製品です。





■揚田葵衣アナウンサー「さらにこちらの可愛らしいイヤリング。風に揺れるような繊細なデザインですが、実は魚の鱗を活用しています。そして、最近登場した新作がこちら。魚のリアルな色味を追求した、リアルフィッシュレザーです」水産の拠点、高知市弘化台。その一角にある「Ocean Leather」です。代表の高橋大海さん（27）は大学生の頃、家業の水産加工会社でのアルバイト中、廃棄されていた魚の皮に可能性を感じたといいます。■高橋大海さん「廃棄が多くて、刺身にするときに魚の60％くらいを捨てて、残りの40～30％くらいが刺身になるので、勿体ないなと思って。何かできないかなと思って始めたのがきっかけです。釣りが好きなので、こういう財布だったら欲しいなという、自分が好きだから思いついたというのもあります」フィッシュレザー製品で主に扱うのは、マダイやマグロ、ブリなど7種類。そのほとんどが高知の海で獲れた魚です。すぐ隣にある、父・哲さんが経営する「興洋フリーズ」での水産加工で出る皮のほか、県内の会社や漁師からも買い取っています。レザー加工の工程は、高橋さんが試行錯誤の末に約1年かけて開発。まずは、皮の裏の身を取り除きます。■高橋さん「『（皮は）タダでいいよ』という所もあるんですけど、だいたい買い取りはしています」■揚田アナウンサー「漁師さんの収入にも繋がりますもんね」■高橋さん「そうですね、それが1番なれば良いなと思って」身が残ってしまうと、匂いのほか仕上がりの色に影響するため丁寧に作業します。ドラムに塩や洗剤を入れて1週間洗浄し、匂いを取ります。1回につき、魚の皮を100枚～700枚も投入するそうです。その後「鞣し剤（なめしざい）」という薬剤を加え、皮を柔らかく、腐らない処理を施します。さらに、染色や乾燥、塗装などの工程を経て、完成まで1か月です。■揚田アナウンサー「1か月ほどかけてようやく完成したこの革。さらに財布になるとこんな感じ、面白いですね。魚感も残っていますもんね」■高橋さん「これサーモンなんですけど、鱗模様がきれいで均一で人気です」牛革と同じように手入れは必要なものの、耐久性があり、軽いのもフィッシュレザーの良さです。週に7日行くときもあるほどの、釣り好きの高橋さん。どうしても作りたいものがありました。■高橋さん「これがリアルカラーという新作で、より魚の生きているときに近い色合いを表現しています。釣りしていない時も魚を持てるようにという、変なコンセプトでやっています（笑）」構想から1年、今回誕生したマダイとシイラのリアルフィッシュレザー。これまでの1色のものとは違い、薬剤から加工方法まで全て一からの挑戦でした。特に苦労したのは色味。皮の凹凸を利用して、頭側からは赤色、尾ひれ側からは オレンジ色の塗料を吹きかけてグラデーションを作ることで、より立体感のある色味に仕上げました。■高橋さん「かなり色々考えていっぱい作りましたね。ボツの品がいっぱいあります。かなり時間をかけて作ったので自信作ではあります」■揚田アナウンサー「シイラも、釣った後はすごく色がくすんでしまうから、この釣りたてのきらめきそのまま再現されていて、いつでもシイラを思いだせますね」■高橋さん「そうですね、できるだけリアルに、釣った直後になるように工夫して作っています」釣り好きや水産業者だけでなく、 デザイン性と革の質の高さからファッション業界からも注目されるフィッシュレザー。高橋さんの視線は、すでに次の魚に向いています。■高橋さん「ずっと『カツオ、カツオ』と言われ続けているので、高知でやっているので。カツオのリアルな色味の物を作ろうかと思っています。実際に釣りに行っていない時とか、魚に触れていない時も魚を持ち歩いてもらえればと思っています」唯一無二のフィッシュレザー。高知の海の恵みが、新たな価値として生まれ変わっています。