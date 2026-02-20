HIBIKAひなまつり限定ケーキ♡春色スイーツ登場

新しい“にっぽんの洋菓子”をコンセプトに四季折々の味わいを届ける四季菓子の店HIBIKAが、3月1日(日)～3月3日(火)の期間限定でひなまつりケーキを販売。桃の節句を彩る可憐なビジュアルと、春らしいフルーツや和の素材を組み合わせた特別なラインナップが登場します♡

ひなまつり限定ケーキ3種

桃の節句-苺とフロマージュ-は、なめらかな口どけのレアチーズムースで苺とフランボワーズのムース、甘酸っぱい苺のコンフィチュールを包み込んだ一品。価格は880円（本体価格814円）です。

女雛-桃とショコラブラン-は、ひな人形をイメージした桃のムース。華やかな香りの桃ソースと桃ムースをホワイトチョコムースで包み、やさしい甘さに仕上げています。価格は880円（本体価格814円）。

男雛-抹茶とレモン-は、宇治抹茶のムースで瀬戸内レモンのジュレとレモンムースを包んだ和洋折衷の味わい。抹茶の上品な香りとほろ苦さに、爽やかな酸味が広がります。価格は880円（本体価格814円）。

BAGEL & BAGEL春限定♡桜もち＆抹茶もち登場

華やかなケーキギフト

価格：2個入・1,979円（本体価格1,828円）

価格：3個入・2,913円（本体価格2,692円）

限定ケーキを詰め合わせたケーキギフト〈ひなまつり〉も登場。お祝いの席や手土産にもぴったりの華やかなボックスです。特別な日を彩る贈り物としてもおすすめです。

桃の節句を甘く華やかに

やさしい色合いと春の味わいが重なるHIBIKAのひなまつりケーキ。見た目の可愛らしさはもちろん、素材の組み合わせにもこだわった一品は、家族や友人とのお祝い時間をより特別なものにしてくれます。

3日間だけの限定販売なので、この機会をお見逃しなく♡