ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）が20日、フリーから一夜明けてメダリスト会見に出席した。

今季限りでの現役を引退表明しており、これが最後の五輪だった。フリーでミスが生じて金メダルにわずかに届かず「自分の納得のいく演技ができなかったのが悔しくて。最後、五輪で一発決めたかった」と改めて振り返った。

それでも、団体で銀メダル、個人で銀メダルを獲得。大会前に掲げていた「個人と団体で銀メダル以上」という目標は達成した。団体では、日本の男女シングルで初めてSPとフリーの両方に出場。全力で3度目の五輪を駆け抜けた。それもあって、競技を終えた今の思いは「今大会の言葉は“充実”です」と笑みを浮かべた。

「本当にこの大会は充実していた。目標を達成できたし、団体は今までにないぐらい楽しかった。みんなが五輪という場を楽しんで滑っているのを見ることができて自分も力をもらえたし、個人戦に向けた励みにもなった。こんなに充実していることって滅多にないと思った」

4歳から始めたスケート人生。25歳となった今季でピリオドを打ち、今後はインストラクター（指導者）としての道を歩み出す。。現役続行に未練がないかを問われると「未練は…正直、ないですね。今シーズンでやり切ると決めていたので。この結果は悔しいけど、21年間、やり切った方が大きい。未練はマジでないです」と笑顔で語った。