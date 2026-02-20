SHISHAMO、メンバー体調不良で4公演見合わせ。払い戻し等は調整中「重症なのか分からんな」心配の声相次ぐ
ロックバンド・SHISHAMOの公式X（旧Twitter）は2月20日、投稿を更新。ツアー4公演の開催を見合わせることを報告し、謝罪しました。
【SHISHAMO、4公演見合わせの報告】
コメントでは「明日の奈良、物販だけでもやって欲しいです 朝子ちゃんお大事にしてください！」「振替公演やるか怪しいって 同じ会場を押さえるのが難しいのか 事務所とアーティストの契約の関係か 重症なのか分からんな」「朝子さんの体調が何より大事です。直前でつらい決断だったと思いますが、どうかゆっくり休んでください。また元気なSHISHAMOを待っています」「つらいけど、人間だもの、しょうがないよね、、」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「朝子ちゃんお大事にしてください！」同アカウントは2枚の画像を添え、「Gt.Vo宮崎朝子の体調不良の為 ファイナルツアー2026『さよならボヤージュ!!!』4公演の開催を見合わせることになりました」と報告。「直前のご案内となり誠に申し訳ありません」と謝罪しました。また「各公演日にはチケットをお持ちの方に向けたツアー初日のライブ映像を無料上映します」とのことです。掲載している画像には「振替公演、チケットの払い戻し等の今後の詳細に関しましては、現在調整中」であることなど、詳しい説明があります。
ラジオも出演見合わせ19日には「Gt.Vo宮崎朝子の体調不良により、下記ラジオ番組の出演を見合わせることになりました。・2/19(木) 21:00〜 FM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』 ・2/20(金) 12:00〜 FM802『FRIDAY Cruisin' Map!!』楽しみにしてくださっていた皆さん、直前のお知らせとなり申し訳ありません」とポストしていた同アカウント。こちらにもファンから「朝子ちゃんお大事に」「どうかゆっくり休んで下さい」など、心配のコメントが寄せられていました。
