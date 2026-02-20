遊具やベンチがある街中の緑地から、自分よりも先に生まれた人、限界をはるかに超えること、そして博物館や動物園でにぎわう東京の名所まで。4つの言葉に隠された「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙のネットワークを広げて、全問正解のスッキリ感を味わいましょう！

写真拡大

バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！

今回は、普段何気なく目にしている風景や、少し難しい抽象的な表現をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えがひらめいた瞬間の、視界がパッと開けるような感覚を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

こ□□ん
とし□□
ちょ□□つ
□□の

ヒント：ベンチに座ってのんびり過ごせる街中の緑地といえば？

答えを見る






正解：うえ

正解は「うえ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うえ」を入れると、次のようになります。

こうえん（公園）
としうえ（年上）
ちょうえつ（超越）
うえの（上野）

憩いの場である「公園」や、敬意を払うべき「年上」の中に、常識を遥かに凌駕する「超越」や、東京の文化拠点である「上野」が隠れていました。同じ2文字がこれほどまでに多彩な役割を演じているのは、言葉の組み合わせの妙と言えますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)