【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ 東京の名所がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！
今回は、普段何気なく目にしている風景や、少し難しい抽象的な表現をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えがひらめいた瞬間の、視界がパッと開けるような感覚を楽しみましょう。
こ□□ん
とし□□
ちょ□□つ
□□の
ヒント：ベンチに座ってのんびり過ごせる街中の緑地といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うえ」を入れると、次のようになります。
こうえん（公園）
としうえ（年上）
ちょうえつ（超越）
うえの（上野）
憩いの場である「公園」や、敬意を払うべき「年上」の中に、常識を遥かに凌駕する「超越」や、東京の文化拠点である「上野」が隠れていました。同じ2文字がこれほどまでに多彩な役割を演じているのは、言葉の組み合わせの妙と言えますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、普段何気なく目にしている風景や、少し難しい抽象的な表現をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えがひらめいた瞬間の、視界がパッと開けるような感覚を楽しみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
とし□□
ちょ□□つ
□□の
ヒント：ベンチに座ってのんびり過ごせる街中の緑地といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うえ正解は「うえ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「うえ」を入れると、次のようになります。
こうえん（公園）
としうえ（年上）
ちょうえつ（超越）
うえの（上野）
憩いの場である「公園」や、敬意を払うべき「年上」の中に、常識を遥かに凌駕する「超越」や、東京の文化拠点である「上野」が隠れていました。同じ2文字がこれほどまでに多彩な役割を演じているのは、言葉の組み合わせの妙と言えますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)