疑惑の会社が社長交代を発表！ 最新の中間報告リリースも「？」だらけ… ブレーキホースより凶悪な「リコール案件」は今後どうなる？

最近大阪に出来た「EVバスの墓場」や、「万博EVバストラブル」で話題となっている、EVモーターズ・ジャパン（以下EVMJ）。

そのEVMJは2026年2月20日金曜日午後1時に、公式サイトにて『当社 EV バスの総点検実施状況および安全性強化に向けた再発防止策と経営体制の刷新について（中間報告）』と銘打ったリリースを公開しました。

5000文字以上の長い文章で構成されたリリースには2025年11月28日に届けられたリコール（ブレーキホース）への対応策など様々な項目が盛り込まれています。

このリリースを見ていると、「国内生産への展望」「新規出荷時の検査体制強化」など疑問符が付く内容もあります。

後述しますが、とくに疑問符が付くのは以下の4点です。

ーーー

1.引責辞任で社長交代。佐藤社長は技術顧問で残留？

2.ブレーキホース以外の緊急性アリの欠陥が複数あるがその対応は？

3.現在、新規の受注はゼロ。納車予定もない中で新規出荷時の検査体制強化とは？

4.国内生産はこれまで同様、本気で取り組む体制には程遠い状態

ーーー

まずは、1.の社長交代についてです。

「経営体制の刷新および代表取締役の交代」として、2019年7月からEVMJ社長をつとめてきた佐藤裕之氏が不具合多発による経営悪化の責任をとり経営体制を刷新するために2月28日付で退任し、翌3月1日付で現在の取締役副社長である角英信氏に交代すると発表されています。

EVMJ関係者によると佐藤氏については社長退任後も「技術顧問」としてEVMJにとどまるとのこと。

佐藤氏、角氏を中心とする経営陣は中国の3つのバスメーカー（ウィズダム・恒天・愛中和）に対して、ひたすらコストを削減して安い値段で電気バスを作らせ、補助金申請に間に合わせるために仕上がりもそこそこ、日本国内のテストもほぼなくしてバス会社に納車させてきた実態があります。

しかも価格は同クラスの中国製EVバスに対して1.5〜2倍近い価格です。価格が高ければ補助金額も増えるため、高価格を設定していると考えられます。

さらに、このような不完全な欠陥バスであってもなぜか世界一厳しいと言われる日本の保安基準をパスしてナンバーが付けられてきたことも大きな疑問です。

佐藤氏は社内会議の中で「ナルテック（並行輸入車の新規審査を担当する自動車技術総合機構）にコネが効く人物を採用したから、認証なんてなんとでもなる！」と話しているといわれ、実際に新規検査合格に必須のUN-R（国連認証）の取得が不十分なのに保安基準を満たした扱いとなりナンバーが付けられてきた経緯があります。

結果、とんでもない不具合が多数発生する欠陥バスが日本中を走ることになりました。

安く作らせ高く売る。品質よりも国連認証より補助金最優先…。バスという公共交通の乗り物を世に送り出している責任やプライド、モノづくりの精神などはみじんも感じられないと言っていいでしょう。

次に2.のブレーキホース以外のリコール事案も多数ある件です。

リリースには2025年11月28日に国交省へブレーキホースのリコールを届出たことやその後の対応策などが記されています。

たくさんの不具合がある中で、ブレーキホースが対象になったのは放っておくと重要保安部品であるホースが摩耗しやがて穴が開き、ブレーキが効かなくなって重大な事故につながる可能性が大きいからです。

しかし対象はウィズダム社製の小型のみ。同じ欠陥はウィズダムの中型や大型、愛中和製のE1でも実際に発生しています。

他にも重大なリコール案件があります。

それは、2025年9月5日の国交大臣会見でも質問が出た「モーターフランジの破損」です。

ブレーキホースが徐々に症状が悪化していくのに対してモーターフランジの破損は予兆がほぼなく、突然破損します。

そして断裂による駆動輪（後輪）のロックなどが起こり、操舵や加速ができなくなり大事故の危険性があります。

万博バスでも複数のバスで発生または発生の危険が極めて高い状態が見つかっている（画像：元従業員）

また、愛中和E1のサスペンションナックルの破断も確認されています。

過去にはブレーキチャンバーが走行中に脱落するなどありえない脱落、破断のトラブルが多数起きています。

ブレーキホースよりも危険な不具合については公益通報によって国交省も認識しているはずなので、リコールなどの対応は必至と言えるでしょう。

出荷時の検査強化は本当？ 国産化は出来るの？ 元従業員の証言とは

次に3.の新規出荷時の検査体制強化です。

リリースでは「出荷までの品質管理体制の強化」にも言及されています。

「過去の不具合を踏まえ、製造委託先および当社工場双方で実施していた PDI検査（出荷前検査）を抜本的に見直しました」とありますが、関係者に取材したところ現在、EVMJの新規受注はゼロ。

2月半ばに箱根登山バスへの2台（ウィズダム大型）が追加納車されたのを最後に納車予定はありません。

これだけ世間で不具合や不正行為が報じられている状況で新規にEVMJバスを導入しようとする会社や自治体はなかなかいないでしょう。

まるでこれからたくさんの新規出荷があるように錯覚させられますが、不思議な文言です。

リコール対象にはなってないウィズダム中型のブレーキホースの破損の様子（画像：元従業員）

そして4.の国内生産への展望です。

EVMJバスは国内製造をアピールして大阪万博で150台もの大量受注を実現し、全国各地のバス事業者に実質2年少々で300台以上のEVバスを納車してきました。

しかし実際には中国メーカーに激安コストで作らせたバスをほぼそのまま輸入し、本社工場では行先表示や料金箱などの架装にとどまっています。

また、2025年12月から80名目標で早期退職者の募集が掛けられており、技術者をふくめて多くの人材がEVMJを離れています。

日本に駐在していた中国メーカーの技術者も続々と撤退し中国へ帰国。100億円をかけて建設されたゼロ・エミッションパーク内の工場に製造のための機械も入らず、全国から返品されてきたEVバスから架装品を取り外して送り返すだけの作業が行われています。

そもそも、開発のための資金も枯渇しており、各種の公的な補助金や助成金も打ち切られつつある中での「国内生産」は完全に不可能と言える状況です。

施設の建設工事も2025年9月頃から止まっています。担当者によると再開のめどはたっていないとのこと。

ではなぜ、このタイミングでEVMJはこのようなリリースを出したのでしょうか。

EVMJの元社員の1人が事情を話してくれました。

「顧客の責任に見える表現（『運行再開は運行事業者判断』など）や 論点を散らす表現（SNS誤情報反論、事故調査中の扱い）が多く、どれも根拠に乏しく中途半端です。

国内生産をするという建前でこれまで数十億円の投資を集めて工場っぽいものまで建てているので、全くめどがたっていなくてもリリースにて書かざるを得なかったのでしょう。もちろん、補助金も関係しています。

製品も建物も技術開発も人材採用も経営立て直しも国や自治体の補助金を使っていますからこのタイミングで出したのは投資家や銀行に対して『前向きにやってますよ！』というアピールでしょうね」

※ ※ ※

まだ、日本全国各地で130台以上のEVMJバスが登録されています。

バス事業者や自治体の担当部署は利権より補助金より「人命最優先」でEVMJバスの運行を考えてほしいと切に思います。