西鉄が「福岡オープントップバス」の新型車両お披露目 3月28日から導入、「太宰府コース」も新設
2026年2月20日 18時28分
西日本鉄道（福岡市）は20日、同市内などで運行する屋根なしの2階建て観光バス「福岡オープントップバス」の新型車両を公開した。2012年の運行開始以来、車両更新は初めてで、3月28日から導入する。
西日本新聞