ロックバンド「DEEN」のボーカル池森秀一（56）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、バンド結成当初について語った。

「DEEN」は93年に結成。初シングル「このまま君だけを奪い去りたい」がいきなりミリオンヒットを記録し、華々しくデビューした。その後も「瞳そらさないで」「未来のために」などヒット曲を連発した。

番組では、93年当時のオリコン年間シングル売り上げランキングを一覧で示した。B’zやサザンオールスターズ、ZARD、松任谷由実らそうそうたる顔ぶれの中、「このまま君だけを奪い去りたい」が12位にランクインした。

デビュー当初について、MCミッツ・マングローブからは「お忙しくて…？」と聞かれた。しかし、池森は「いや、お忙しい…（ということはない）」と意外な返答。「僕ら、ご存じの通り、メディアに出ないという…。全然出てないです。だから、本当にいるのか？みたいな。だから全然実感がなかったです。正直」と打ち明けた。当時のDEENは、楽曲のリリースは頻繁にするものの、メンバーたちが音楽番組などに出演するなどのメディア露出はほとんどなかった。

いきなりのミリオンデビューで、収入も気になるところ。池森は「半年後ですからね、印税。半年は全然、実感がなく」と話し、詳細な額までは明かさなかった。

所属レコード会社はビーイング。B’z、ZARD、WANDS、大黒摩季、T−BOLAN、B.B.クィーンズなども所属した。俗に“ビーイング系”と呼ばれ、当時の音楽シーンを席巻した。池森も「オリコン（上位10位）に7アーティスト入れましたから」と、旋風を振り返った。

DEEN結成時には「プロデューサーからも当時、“あんまり必要以上に仲良くするな”ってよく言われてました」と、メンバーとの距離感について忠告されていたという。そのためか、バンド同士の横のつながりも、あまりなかったという。「ないです。基本、やっぱりあんまり親しく（しなかった）。スタジオで入れ違うくらいですね、先輩たちと」と打ち明けていた。