ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア（BA）で今大会日本人初の金メダルを獲得した木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）と、銀メダルを獲得した木俣椋真（23＝ヤマゼン）、男子スロープスタイル（SS）で同種目初のメダルとなる銀を獲得した長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）が20日、メダリスト会見に出席。長谷川が改めて今回の五輪についての思いと、ジャッジについての私見を語った。

長谷川は「体調不安から始まったオリンピックだったが、結果的には尻上がりなオリンピックだったなと思う。ビッグエアは11位という結果に終わって、そこで諦めずにスロープスタイルまで滑り続けて首の皮一枚でやってきて、予選と決勝で“タイガスタイル”全開でできたので。最後皆さんの期待に応えて銀メダルを獲れてホッとしています」と振り返った。

今大会のSSでは採点が物議を醸すなど、ジャッジが厳しすぎるという話が挙がっているが、長谷川は「SSについては完成度とバラエティーをジャッジが重視していて、ちょっとでもレールから落ちたら減点。かといって攻めないわけにもいかない」としたうえで、「ジャッジに合わせるのも凄く大事だが、スノーボーダーとして自分のやりたい滑りを貫くのも大事かなと思う。ジャッジが完成度を重視するからといって攻めないのは、少し情けないなと思う」ときっぱり。

そして「今のジャッジングシステムにはクレームが来ていると思うので今後改善されていくと思うが…女子は最後のゾイ（サドフスキシノット）と（村瀬）心椛が凄い良いランをして会場が盛り上がってるのに、ジャッジが点を出さないのは、スポーツとか見ている人にとって気持ちが落ちるというか、良くないことだと思う」と私見を語った。

18日に行われた女子のSSでは、決勝3回目に深田茉莉が正確なランで87.83点をマーク。村瀬は技の難度を上げたランを決め切り、金メダルを確信したように何度もガッツポーズを繰り出したが、点数が伸びず深田を捉えられなかった。さらに最終滑走のサドフスキシノット（ニュージーランド）にも抜かれ、採点を巡り海外メディアなどで物議を呼んでいた。