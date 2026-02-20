元ダンサーのYURINOが20日、自身のインスタグラムを更新。第1子男児出産を報告した。

YURINOは「ご報告があります 先日、第一子となる男の子が誕生しました 母子共に健康に過ごしています！」と報告。

「いっしょにお産を頑張ってくれた我が子と旦那に感謝 尊くてたいせつな忘れられない時間なりました」とつづり、「しあわせでしあわせで仕方ない気持ちとかわいくてかわいくて仕方ない気持ちでいっぱいです。こんなに愛おしい気持ちになったのははじめてです」と我が子への深い愛情を明かした。

そして「みなさま、妊娠中からあたたかいメッセージをありがとうございました」とファンに感謝し、「ママとしても、YURINOとしても一生懸命、愛を持って励んでいきますので、これからもあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

YURINOは2009年にHappinessに追加メンバーとして加入。11年4月からはE-girlsとしても活動し、E-girlsメンバーとしてNHK紅白歌合戦に5度の出場を果たした。20年に年内をもって所属事務所を退社することを発表した。

私生活では昨年2月、アーティストのvividboooyと24年2月に結婚していたことを報告。同10月に第1子妊娠を報告していた。