ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア（BA）で今大会日本人初の金メダルを獲得した木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）と、銀メダルを獲得した木俣椋真（23＝ヤマゼン）、男子スロープスタイル（SS）で同種目初のメダルとなる銀を獲得した長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）が20日、メダリスト会見に出席。木村が改めて今回の五輪について思いを語った。

木村は「ビッグエアでは金メダルを獲ることができたんですが、スロープスタイルでは納得いく滑りができずメダル獲得まではいかなかったんですけど、自分のやりたいことができたのでホッとしています」と振り返った。

トレードマークとなった丸刈りについては「逆にここから伸ばした状態になるとそれは木村葵来じゃなくなると思うので、この丸刈りは継続して競技をやり続けていきたい」と笑った。

BAでは予選を3位で通過し、決勝は試技1回目でバックサイド1980（5回転半）をきれいに決めて89.00点でトップ発進。しかし、2回目はスイッチバックサイドの1800で尻もちをつき、4位に後退した。ラスト3本目では大技バックサイド1980を完璧に決め90.5点を叩き出し大逆転で金メダルをつかみ獲った。