ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、フィギュアスケート女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）は１４７・６７点をマークしてフリーでも２位となり、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。

ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はフリー９位の１４０・４５点だったが、合計２１９・１６点で銅。千葉百音（もね）（木下グループ）は合計２１７・８８点で４位だった。ＳＰ３位のアリサ・リュウ（米）がフリーで１位となり、逆転で優勝した。フィギュアスケートは全ての種目を終え、日本は過去最多のメダル６個（金１、銀３、銅２）を獲得した。

メダルがすぐそこに見えていた。３位との差はわずか１・２８点。千葉は「自分の滑りができた」と誇らしく思う一方で、「言葉にしがたい悔しさ」が拭いきれない。複雑な表情だった。

冒頭に置いた３回転の連続ジャンプの２本目と後半の３連続ジャンプのうち二つは軽微な回転不足と判定された。しかし、スピンとステップは最高難度のレベル４でそろえ、ＳＰとフリーの合計２１７・８８点は自己ベスト。それだけに「全力を出しても、届かなかった」との言葉が漏れた。

五輪を連覇した羽生結弦さんと同じ仙台市出身。かつては「ゆづる兄ちゃん」と呼び、リンクでも遊んでもらった。その羽生さんが金を取る姿を見て「五輪って特別なんだ」と憧れた。この日のフリーのプログラムは「ロミオとジュリエット」。以前、羽生さんも同じテーマで滑っていた。曲や中身は違えど、「五輪でロミオとジュリエットを演じ切れたことがうれしかった」。不思議な縁が氷上でも力になった。

丁寧な滑りで得点を積み上げる千葉らしさは見せた。悔しさをかみ締めつつ、最後はすっと前を向いた。「この先に生きてくる素晴らしい経験だった。上に上がれるよう、また頑張っていきたい」（森井智史）